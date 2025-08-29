2025-08-29 19:23:03
Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ! Tα τρομερά παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: Την πρόκριση στο Μουντιάλ.
Η Εθνική μας ομάδα θα βρει αντιπάλους Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία. Από τον όμιλό μας προκρίνεται απευθείας μόνο μία ομάδα, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για στραβοπάτημα.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, η προσπάθεια ξεκινά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τη Λευκορωσία. Η Pre Game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη ξεκινά στις 21:00. Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης και στον σχολιασμό ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρα θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.
Επόμενο βήμα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση.
Τα δύο μεγάλα ματς θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον Alpha.
Πηγή: tvnea.com
Ημερομηνία
Ημέρα
Παιχνίδι
Ώρα
5/9
Παρασκευή
Pre Game
21:00
5/9
Παρασκευή
Ελλάδα–Λευκορωσία
21:45
5/9
Παρασκευή
Post Game
23:50
8/9
Δευτέρα
Pre Game
21:00
8/9
Δευτέρα
Ελλάδα – Δανία
21:45
8/9
Δευτέρα
Post Game
23:50
