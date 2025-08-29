Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ! Tα τρομερά παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: Την πρόκριση στο Μουντιάλ.Η Εθνική μας ομάδα θα βρει αντιπάλους Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία. Από τον όμιλό μας προκρίνεται απευθείας μόνο μία ομάδα, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για στραβοπάτημα.Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, η προσπάθεια ξεκινά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τη Λευκορωσία. Η Pre Game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη ξεκινά στις 21:00. Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης και στον σχολιασμό ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρα θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.Επόμενο βήμα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση.Τα δύο μεγάλα ματς θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον Alpha.

Ημερομηνία

Ημέρα

Παιχνίδι

Ώρα

5/9

Παρασκευή

Pre Game

21:00

5/9

Παρασκευή

Ελλάδα–Λευκορωσία

21:45

5/9

Παρασκευή

Post Game

23:50

8/9

Δευτέρα

Pre Game

21:00

8/9

Δευτέρα

Ελλάδα – Δανία

21:45

8/9

Δευτέρα

Post Game

23:50

Πηγή: tvnea.com