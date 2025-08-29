2025-08-29 19:23:03
Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ! Tα τρομερά παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: Την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Η Εθνική μας ομάδα θα βρει αντιπάλους Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία. Από τον όμιλό μας προκρίνεται απευθείας μόνο μία ομάδα, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για στραβοπάτημα.

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, η προσπάθεια ξεκινά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τη Λευκορωσία. Η Pre Game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη ξεκινά στις 21:00. Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης και στον σχολιασμό ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρα θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Επόμενο βήμα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση.

Τα δύο μεγάλα ματς θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον Alpha.



    Ημερομηνία

    Ημέρα

           Παιχνίδι

    Ώρα

5/9

Παρασκευή

          Pre Game

   21:00

5/9

Παρασκευή

  Ελλάδα–Λευκορωσία

   21:45

5/9

Παρασκευή

          Post Game

   23:50

 

 

 

 

8/9

   Δευτέρα

           Pre Game

   21:00

8/9

   Δευτέρα

       Ελλάδα – Δανία

   21:45

8/9

   Δευτέρα

         Post Game

   23:50



