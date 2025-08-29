Τάξη στον τηλεοπτικό χάρτη επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο που αφορά την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Μετά από δεκαετίες «νόμιμης λειτουργίας χωρίς άδεια», θεσπίζεται πλέον μια ξεκάθαρη διαδικασία που θα υλοποιείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).Το νέο πλαίσιο καταργεί το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας (Ν. 4339/2015) και εισάγει άδειες με βάση ποιοτικά κριτήρια και ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθαρό ποινικό μητρώο, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και πλήρες πρόγραμμα. Το αντίτιμο αντικαθίσταται από ένα συμβολικό ετήσιο τέλος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ.Παράλληλα, τίθενται κανόνες λειτουργίας: οι σταθμοί θα διατηρούν τη φυσιογνωμία τους, θα περιορίζεται η «δικτύωση» ώστε να μη δημιουργούνται άτυπα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ δίνεται η δυνατότητα εκπομπής σε υψηλή ευκρίνεια (HD) με προοπτική μετάβασης στο DVB-T2.Η διαδικασία αδειοδότησης χωρίζεται σε δύο στάδια:Στην Α’ φάση γίνεται έλεγχος των βασικών προϋποθέσεων.Στη Β’ φάση, εφόσον υπάρχει υπερπροσφορά, ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση με ποιοτικά κριτήρια (π.χ. τζίρος, αριθμός εργαζομένων).Διασφαλίζεται ότι κανένας υφιστάμενος σταθμός δεν θα κλείσει, εκτός εάν δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις.Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στόχος είναι να προστατευτούν οι υγιείς επιχειρήσεις, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να δοθεί ξεκάθαρο, δίκαιο και σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας στα περιφερειακά ΜΜΕ, με γνώμονα το τρίπτυχο: Διαφάνεια – Λογοδοσία – Βιωσιμότητα.Πηγή: tvnea.com