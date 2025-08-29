2025-08-29 22:18:52

Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, ας ρίξουμε μια ματιά στα έξι ταχύτερα τρένα στον κόσμο. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει επίσης τα CR Harmony, CR Fuxing, DB ICE και SCNCF TGV.Σαγκάη Maglev (Κίνα) - 460 χλμ./ώραΤο Shanghai Maglev, που ονομάζεται επίσης Shanghai Transrapid, είναι το ταχύτερο τρένο στον κόσμο που λειτουργεί. Κινείται με μέση ταχύτητα 251 χλμ./ώρα και μπορεί να φτάσει έως και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ