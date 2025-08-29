2025-08-29 20:24:20

Στο τρέιλερ του ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, όλα έμοιαζαν να κυλούν προβλέψιμα… μέχρι που ήρθε το φινάλε. Ο Πανόπουλος, με ύφος «θα σας το πω τώρα το έξυπνο», πετάει το: «Γίνεται και καλύτερα».



Μόνο που η ατάκα δεν πέρασε ως χιούμορ αλλά ως… καρφί. Κι αυτό γιατί ο τίτλος «Καλύτερα δεν γίνεται» είναι σήμα κατατεθέν της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha. Ουσιαστικά, το σποτάκι αντί να «κλείσει» με ατάκα-σφραγίδα του ΣΚΑΪ, κατέληξε να μοιάζει σαν μικρή τηλεοπτική μπηχτή προς τη Γερμανού και την εκπομπή της.



Εδώ είναι και το λάθος: άλλο πράγμα να κάνεις έξυπνη σάτιρα, και άλλο να φαίνεται ότι προσπαθείς να «τη λες» σε έναν αντίπαλο σταθμό, μάλιστα χρησιμοποιώντας τον τίτλο που ο κόσμος έχει ταυτίσει με τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια. Το αποτέλεσμα; Αμήχανο. Αντί να γελάσεις ή να εντυπωσιαστείς, σκέφτεσαι απλώς: «Σοβαρά τώρα; Αυτό βρήκαν για punchline;»



Σε ένα τρέιλερ που σκοπός του είναι να δημιουργήσει ανυπομονησία και θετική ενέργεια, η τελευταία γεύση που μένει είναι μια άβολη σπόντα προς ανταγωνιστή. Κι αυτό δείχνει περισσότερο ανασφάλεια, παρά ευρηματικότητα.



Αν λοιπόν το ζητούμενο ήταν να «πικάρουν» τη Γερμανού, μάλλον δεν το κατάφεραν· το μόνο που πέτυχαν ήταν να φαίνεται το σποτάκι πιο φτωχό απ’ όσο άξιζε. Γιατί, όπως και να το δεις, μια μπηχτή δεν είναι σλόγκαν Πηγή: tvnea.com



