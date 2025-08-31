pharmateam

Να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία ζήτησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ενόψει της ΔΕΘ.Την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να αρχίσει επιτέλους η δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ζητεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Το σχετικό υπόμνημα παραδόθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης του πρωθυπουργού με τους επιστημονικούς φορείς της πόλης, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ., Διονύσιος Ευγενίδης, παρά τις αρχικές εξαγγελίες της πολιτείας για έναρξη της διάθεσής τους στις αρχές Ιουνίου, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση της απαραίτητης υπουργικής απόφασης που θα ορίζει της προϋποθέσεις της όλης διαδικασίας.«Πάγια θέση μας είναι ότι όλα αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της κοινότητας, εκτός από εκείνα που χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον και πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων», σημειώνει ο κ. Ευγενίδης.Ελλείψεις φαρμάκων: Κάποιοι κερδοσκοπούνΕπιπλέον ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. θέτει και το διαχρονικό ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η επέκταση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, ενώ απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί το χειμώνα που έρχεται.«Οι ελλείψεις αυτές καταγράφονται εξαιτίας των παράλληλων εξαγωγών και αφορούν κυρίως φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών, των οποίων οι τιμές είναι πολύ χαμηλές στη χώρα μας. Είναι άδικο για τους χιλιάδες Έλληνες ασθενείς να μην έχουν άμεση πρόσβαση στα φάρμακά τους, επειδή κάποιοι ελάχιστοι κερδοσκοπούν. Επίσης είναι προκλητικό για τις παρασκευάστριες εταιρείες να βλέπουν τα φάρμακά τους, τα οποία διαθέτουν στη χώρα μας σε χαμηλές τιμές, να κυκλοφορούν στο εξωτερικό αποφέροντας τεράστια κέρδη σε κάποιους», αναφέρει ο κ. Ευγενίδης.Ο ίδιος ζητά από τον πρωθυπουργό την επέκταση της λίστας απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών σε όλα τα φάρμακα των οποίων η έλλειψη δημιουργεί πρόβλημα στους ασθενείς και τονίζει ότι ο Φ.Σ.Θ. είναι έτοιμος να προτείνει και νέες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.Ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιούΕπιπλέον ο κ. Ευγενίδης αναφέρεται στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των φαρμακοποιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την ανάληψη και νέων νομοθετημένων υπηρεσιών υγείας, πέραν του εμβολιασμού ενηλίκων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.Επίσης ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. ζητά από τον πρωθυπουργό τη λήψη μέτρων στήριξης των γυναικών φαρμακοποιών, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη της τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους που περιλαμβάνει εφημερίες, διανυκτερεύσεις και υποχρεωτικό ωράριο και να θεσπίσει μέτρα, πέραν αυτών που ισχύουν για τους ελευθεροεπαγγελματίες, που θα συμβάλλουν στη διευκόλυνσή τους, ώστε να ανταποκριθούν στον πολυσχιδή ρόλο τους ως μητέρες, σύζυγοι και επαγγελματίες υγείας.Επιπλέον στο υπόμνημα θίγονται και άλλα σοβαρά ζητήματα που συνεχίζουν να απασχολούν τον κλάδο των φαρμακοποιών και για τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση, όπως:η άμεση εξόφληση οφειλών ύψους 582.000 ευρώ που εκκρεμούν από το 2012 για συνταγές που εκτελέστηκαν στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης σε ασφαλισμένους Ταμείων, τα οποία αργότερα ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥη ανάκληση του rebate στα φάρμακα και του clawback στα ιατροτεχνολογικά προϊόνταη θέσπιση της υπερωριακής αμοιβής κατά τη διάρκεια των διανυκτερεύσεωνη επαναφορά του ωραρίου σε 40ωρο και πενθήμερο, καθώς και η επαναφορά του ιδιοκτησιακού αποκλειστικά σε επιστήμονες φαρμακοποιούς και όχι σε επιχειρηματίες.Πηγή : iatronet