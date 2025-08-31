2025-08-31 13:39:51
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης



Αστεροσκοπείο Ασέας



ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Αγαπητοί φίλοι, την επόμενη Κυριακή το βράδυ θα έχουμε τη τύχη να παρατηρήσουμε (καιρού επιτρέποντος) ένα σπουδαίο φυσικό φαινόμενο, ιδανικό για παιδιά αλλά και για μεγάλους: την ολική έκλειψη Σελήνης του 2025. Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από την Αρκαδία και όλο το φαινόμενο θα διαρκέσει από την ανατολή της Σελήνης λίγο πριν τις 20.00 και ως σχεδόν τα μεσάνυχτα με χρονικό παράθυρο ολικότητας από τις 20.30 - 21.52. Τους καλοκαιιρνούς μήνες η Σελήνη είναι χαμηλά στον ορίζοντα και οι εκλείψεις της είναι χρωματισμένες με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα που τις καθιστά ιδανικές για φωτογραφία τοπίου.

Όπως σε κάθε σημαντικό φυσικό φαινόμενο, το Αστεροσκοπείο Ασέας θα παραμείνει ανοιχτό για επισκέπτες μέχρι τα μεσάνυχτα αν και οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η παρατήρηση από το τηλεσκόπιο μεγάλης εστιακής απόστασης που διαθέτουμε, δε θα προσφέρει κάτι παραπάνω στη μαγεία της βραδιάς. Αργά το βράδυ θα παρατηρήσουμε όμως και τον πλανήτη Κρόνο! Όσοι έχετε κυάλια ή μικρά τηλεσκόπια μπορείτε να έρθετε στον λόφο του Αστεροσκοπείου για να απολαύσουμε μαζί τη βραδιά.

***Καθώς δεν υπάρχουν κρατήσεις θέσεων και δε γνωρίζουμε το πλήθος επισκεπτών σας προτείνουμε να έρθετε προετοιμασμένοι με ζακέτες, κλειστά παπούτσια, ελαφρύ γεύμα και υπομονή. Το συνεργατικό κοινοτικό καφενείο της Ασέας θα είναι ανοιχτό για να σας εξυπηρετήσει.


