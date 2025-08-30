Την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να αρχίσει επιτέλους η δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ζήτησαν, με υπόμνημά του, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι φαρμακοποιοί (Φ.Σ.Θ.), κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων της πόλης, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, παρά τις αρχικές εξαγγελίες της πολιτείας για έναρξη της διάθεσής τους στις αρχές Ιουνίου, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση της απαραίτητης υπουργικής απόφασης που θα ορίζει της προϋποθέσεις της όλης διαδικασίας.

«Πάγια θέση μας είναι ότι όλα αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της κοινότητας, εκτός από εκείνα που χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον και πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων», θα τονίσει ο κ. Ευγενίδης.













Επιπλέον ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. έθεσε και το διαχρονικό ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η επέκταση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, ενώ απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί το χειμώνα που έρχεται.

«Οι ελλείψεις αυτές καταγράφονται εξαιτίας των παράλληλων εξαγωγών και αφορούν κυρίως φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών, των οποίων οι τιμές είναι πολύ χαμηλές στη χώρα μας. Είναι άδικο για τους χιλιάδες έλληνες ασθενείς να μην έχουν άμεση πρόσβαση στα φάρμακά τους, επειδή κάποιοι ελάχιστοι κερδοσκοπούν.

Επίσης είναι προκλητικό για τις παρασκευάστριες εταιρείες να βλέπουν τα φάρμακά τους, τα οποία διαθέτουν στη χώρα μας σε χαμηλές τιμές, να κυκλοφορούν στο εξωτερικό αποφέροντας τεράστια κέρδη σε κάποιους», θα αναφέρει ο κ. Ευγενίδης.

Παράλληλα ζήτησε από τον πρωθυπουργό την επέκταση της λίστας απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών σε όλα τα φάρμακα των οποίων η έλλειψη δημιουργεί πρόβλημα στους ασθενείς και θα τονίσει ότι ο Φ.Σ.Θ. είναι έτοιμος να προτείνει και νέες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον ο κ. Ευγενίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των φαρμακοποιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την ανάληψη και νέων νομοθετημένων υπηρεσιών υγείας, πέραν του εμβολιασμού ενηλίκων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίσης ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. ζήτησε από τον πρωθυπουργό τη λήψη μέτρων στήριξης των γυναικών φαρμακοποιών, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη της τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους που περιλαμβάνει εφημερίες, διανυκτερεύσεις και υποχρεωτικό ωράριο και να θεσπίσει μέτρα, πέραν αυτών που ισχύουν για τους ελευθεροεπαγγελματίες, που θα συμβάλλουν στη διευκόλυνσή τους, ώστε να ανταποκριθούν στον πολυσχιδή ρόλο τους ως μητέρες, σύζυγοι και επαγγελματίες υγείας.

Επιπλέον στο υπόμνημα που έδωσε στον πρωθυπουργό, ο κ. Ευγενίδης έθεσε και άλλα σοβαρά ζητήματα που συνεχίζουν να απασχολούν τον κλάδο των φαρμακοποιών και για τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση, όπως:







-η άμεση εξόφληση οφειλών ύψους 582.000 ευρώ που εκκρεμούν από το 2012 για συνταγές που εκτελέστηκαν στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης σε ασφαλισμένους Ταμείων, τα οποία αργότερα ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

-η ανάκληση του rebate στα φάρμακα και του clawback στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

-η θέσπιση της υπερωριακής αμοιβής κατά τη διάρκεια των διανυκτερεύσεων

-η επαναφορά του ωραρίου σε 40ωρο και πενθήμερο, καθώς και η επαναφορά του ιδιοκτησιακού αποκλειστικά σε επιστήμονες φαρμακοποιούς και όχι σε επιχειρηματίες







