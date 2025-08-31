2025-08-31 11:49:34
Έκλειψη Σελήνης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025



Τον μήνα Σεπτέμβριο, όσον αφορά τις εμφανίσεις των πλανητών:

Ερμής: Σε ανώτερη σύνοδο (πίσω από τον Ήλιο) στις 13/9, αθέατος.

Αφροδίτη: Στον πρωινό ουρανό, ανατέλλει 02,5 ώρες πριν τον Ήλιο στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος -3,9, φαινόμενη διάμετρος 12′ ′, φωτισμός δίσκου 88%)

Άρης: Πολύ χαμηλά στη δύση στο λυκόφως, δύει 1 ώρα μετά τον Ήλιο στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος 1,6, φαινόμενη διάμετρος 4′ ′)



Δίας: Στον πρωινό ουρανό ανατέλλει 01:55 στο μέσο του μήνα (Δίδυμοι, φαινόμενο μέγεθος -2, φαινόμενη διάμετρος 35′ ′)

Κρόνος: Ορατός όλη νύχτα, μεσουρανεί 01:55 στο μέσο του μήνα (Ιχθείς, φαινόμενο μέγεθος 0,6, φαινόμενη διάμετρος 19,5′ ′, κλίση δακτυλίων 2ο)



Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Σεπτεμβρίου μπορούμε να δούμε:

1/9: Η Αφροδίτη σε απόσταση 1ο από το σμήνος της Φάτνης (Μ44, Καρκίνος, πρωινός ουρανό)

7/9: Πανσέληνος. Ολική Έκλειψη Σελήνης:

8/9: Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Κρόνο (ανατολή Σελήνης 16 ημερών 20:10)

14/9: Το ζωδιακό φως πιθανά ορατό στον ανατολικό ουρανό για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

16/9: Η Σελήνη σε απόσταση 7ο από τον Δία (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 24 ημερών 00:57)

19/9: Η Σελήνη σε απόσταση 4ο από την Αφροδίτη. Αφροδίτη και Βασιλίσκος (α Λέοντα) σε απόσταση 0,8ο (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 27 ημερών 04:29)

24/9: Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τον Άρη (πολύ χαμηλά στο λυκόφως)

(*) Οι χρόνοι των φαινομένων αφορούν μόνο την Θεσσαλονίκη. Μπορεί κανείς να βρει τους αντίστοιχους χρόνους όλων των αστρονομικών φαινομένων (για τον τόπο του) πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή: https://stellarium-web.org/ 

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης – earthsky.org – http://www.ofa.gr


Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
