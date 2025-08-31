Έκλειψη Σελήνης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Τον μήνα Σεπτέμβριο, όσον αφορά τις εμφανίσεις των πλανητών:



Ερμής: Σε ανώτερη σύνοδο (πίσω από τον Ήλιο) στις 13/9, αθέατος.



Αφροδίτη: Στον πρωινό ουρανό, ανατέλλει 02,5 ώρες πριν τον Ήλιο στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος -3,9, φαινόμενη διάμετρος 12′ ′, φωτισμός δίσκου 88%)



Άρης: Πολύ χαμηλά στη δύση στο λυκόφως, δύει 1 ώρα μετά τον Ήλιο στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος 1,6, φαινόμενη διάμετρος 4′ ′)

Δίας: Στον πρωινό ουρανό ανατέλλει 01:55 στο μέσο του μήνα (Δίδυμοι, φαινόμενο μέγεθος -2, φαινόμενη διάμετρος 35′ ′)Κρόνος: Ορατός όλη νύχτα, μεσουρανεί 01:55 στο μέσο του μήνα (Ιχθείς, φαινόμενο μέγεθος 0,6, φαινόμενη διάμετρος 19,5′ ′, κλίση δακτυλίων 2ο)

Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Σεπτεμβρίου μπορούμε να δούμε:



1/9: Η Αφροδίτη σε απόσταση 1ο από το σμήνος της Φάτνης (Μ44, Καρκίνος, πρωινός ουρανό)



7/9: Πανσέληνος. Ολική Έκλειψη Σελήνης:

8/9: Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Κρόνο (ανατολή Σελήνης 16 ημερών 20:10)



14/9: Το ζωδιακό φως πιθανά ορατό στον ανατολικό ουρανό για τις επόμενες 2 εβδομάδες.



16/9: Η Σελήνη σε απόσταση 7ο από τον Δία (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 24 ημερών 00:57)



19/9: Η Σελήνη σε απόσταση 4ο από την Αφροδίτη. Αφροδίτη και Βασιλίσκος (α Λέοντα) σε απόσταση 0,8ο (πρωινός ουρανός, ανατολή Σελήνης 27 ημερών 04:29)



24/9: Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τον Άρη (πολύ χαμηλά στο λυκόφως)

(*) Οι χρόνοι των φαινομένων αφορούν μόνο την Θεσσαλονίκη. Μπορεί κανείς να βρει τους αντίστοιχους χρόνους όλων των αστρονομικών φαινομένων (για τον τόπο του) πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή: https://stellarium-web.org/

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης – earthsky.org – http://www.ofa.gr