2025-08-30 13:43:19
Φωτογραφία για Don’t Forget the Lyrics: Αυτό είναι το τρέιλερ για το νέο μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1
Το αγαπημένο μουσικό τηλεπαιχνίδι Don’t Forget the Lyrics επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου στο τιμόνι. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να θυμηθούν τους στίχους αγαπημένων τραγουδιών και να διεκδικήσουν μεγάλα έπαθλα, ενώ η αγωνία και οι ανατροπές θα είναι συνεχείς.

Το τρέιλερ μόλις βγήκε στον αέρα και μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη δυναμική επιστροφή της εκπομπής. Στο νέο τρέιλερ, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται με στυλ και ενέργεια, προκαλώντας ενθουσιασμό και ανυπομονησία για το τι θα ακολουθήσει.

Ετοιμαστείτε για βραδιές γεμάτες μουσική, διασκέδαση και μνήμες που θα σας κάνουν να τραγουδήσετε μαζί με τους διαγωνιζόμενους. Στο Don’t Forget the Lyrics, η φωνή δεν αρκεί – η μνήμη κάνει τη διαφορά! Μπορείς να θυμηθείς τους στίχους και να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο; Μην το χάσεις!

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
Η Φαίη Μαυραγάνη ξανά στα πρωινά του ΣΚΑΪ για δεύτερη σεζόν
Η Φαίη Μαυραγάνη ξανά στα πρωινά του ΣΚΑΪ για δεύτερη σεζόν
