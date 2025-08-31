2025-08-31 16:18:57

…να θυμόμαστε πως δεν υπάρχει τίποτα λάθος η μεμπτό όταν δεν αισθανόμαστε καλά κάποιες φορές!



Στην πραγματικότητα, το μόνο λάθος είναι το ό,τι σκεφτόμαστε πως δεν είμαστε καλά!



Όταν αποδεχόμαστε το πώς νιώθουμε, αυτό αλλάζει ολόκληρη την



οπτική μας για τη ζωή.



Μόλις παραδοθούμε σε αυτά τα συναισθήματα, στην πραγματικότητα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι αληθινός και με αυτόν τον τρόπο θεραπευόμαστε και



στη συνέχεια απελευθερώνουμε αυτή την ενέργεια, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να μην παγιδευτούμε στη σκέψη ότι κάτι δεν



πάει καλά με αυτό που είμαστε.



Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-ti-kanoyme-ntina-otan-den-aisthanomaste-kala/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ