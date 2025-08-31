2025-08-31 16:18:57
Φωτογραφία για όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
 …να θυμόμαστε πως δεν υπάρχει τίποτα λάθος η μεμπτό όταν δεν αισθανόμαστε καλά κάποιες φορές!

Στην πραγματικότητα, το μόνο λάθος είναι το ό,τι σκεφτόμαστε πως δεν είμαστε καλά! 

Όταν αποδεχόμαστε το πώς νιώθουμε, αυτό αλλάζει ολόκληρη την 

οπτική μας για τη ζωή. 

Μόλις παραδοθούμε σε αυτά τα συναισθήματα, στην πραγματικότητα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι αληθινός και με αυτόν τον τρόπο θεραπευόμαστε και 

στη συνέχεια απελευθερώνουμε αυτή την ενέργεια, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να μην παγιδευτούμε στη σκέψη ότι κάτι δεν 

πάει καλά με αυτό που είμαστε.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-ti-kanoyme-ntina-otan-den-aisthanomaste-kala/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Διδασκαλία δόγματος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης όταν το ζητούν τουλάχιστον 10 μαθητές ανά τάξη στα δημόσια σχολεία
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Live News: Όταν η ενημέρωση ξεπερνά τα όρια...
Βρέθθηκε και είναι καλά
Βρέθθηκε και είναι καλά
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Σεπτεμβρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
UltraRAM: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ RAM
UltraRAM: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ RAM
Θεσσαλονίκη: Τι ζήτησαν οι φαρμακοποιοί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Θεσσαλονίκη: Τι ζήτησαν οι φαρμακοποιοί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη