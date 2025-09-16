2025-09-16 08:35:44
Φωτογραφία για Δράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
Μουσική βραδιά διοργάνωσε ο σύλλογος σιδηροδρομικών και φίλων σιδηρόδρομου Δράμας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" στις γραμμές του τραίνου.Το μουσικό συγκρότημα του Συλλόγου Δραμινών Φίλων Μουσικής "ΑΡΙΩΝ" "μάγεψε" με τις νότες του και τα τραγούδια του, προσφέροντας σε όσους παραβρέθηκαν μια ξεχωριστεί και όμορφη βραδιάΔείτε φωτογραφικά στιγμιότυπαΕυχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΦΟΥΣΚΑ:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΦΟΥΣΚΑ:
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Βραδιά Παρατήρησης στο Αστεροσκοπείο Ασέας. Ολική Έκλειψη Σελήνης
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές - ηλεκτρικά μίνι τρένα χωρίς οδηγό
Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές - ηλεκτρικά μίνι τρένα χωρίς οδηγό
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δολιοφθορές στο δίκτυο – ΟΣΕ «θωρακίζει» το Θριάσιο με τσιμεντένια τείχη
Δολιοφθορές στο δίκτυο – ΟΣΕ «θωρακίζει» το Θριάσιο με τσιμεντένια τείχη
Στο Μουσείο τραίνων Δράμας ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.
Στο Μουσείο τραίνων Δράμας ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.
Μαρία Σταυρακάκη: Μια Ηρακλειώτισσα στέλεχος στα γαλλικά τρένα-Πως από φιλόλογος εξελίχθηκε σε προγραμματίστρια
Μαρία Σταυρακάκη: Μια Ηρακλειώτισσα στέλεχος στα γαλλικά τρένα-Πως από φιλόλογος εξελίχθηκε σε προγραμματίστρια
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
Eνημέρωση για την πληρωμή της υποβολής του λιμενικού (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)
Eνημέρωση για την πληρωμή της υποβολής του λιμενικού (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)