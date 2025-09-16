2025-09-16 08:35:44

Μουσική βραδιά διοργάνωσε ο σύλλογος σιδηροδρομικών και φίλων σιδηρόδρομου Δράμας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" στις γραμμές του τραίνου.Το μουσικό συγκρότημα του Συλλόγου Δραμινών Φίλων Μουσικής "ΑΡΙΩΝ" "μάγεψε" με τις νότες του και τα τραγούδια του, προσφέροντας σε όσους παραβρέθηκαν μια ξεχωριστεί και όμορφη βραδιάΔείτε φωτογραφικά στιγμιότυπαΕυχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη sidirodromikanea

