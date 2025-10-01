Η ζώνη των απογευματινών και early prime προγραμμάτων συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με τα τηλεπαιχνίδια να κυριαρχούν.

Στην κορυφή βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 16%, δείχνοντας την αντοχή του στο χρόνο. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15,7%, ενώ το «Live News» του Mega συγκέντρωσε 12,5%, παρά την πτώση που κατέγραψε.

Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,9% (510.100 τηλεθεατές), με το «Deal» να ακολουθεί με 11%. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και το «Cash or Trash», που ανέβηκε στο 10,9%, ξεπερνώντας το «5x5» το οποίο έφτασε στο 10,1%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα: το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ συγκέντρωσε 7,1%, το «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 4,6%, ενώ σε πολύ χαμηλά μονοψήφια… κινήθηκαν το «Power Talk» με 1,9% και οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 1,6%.

Πηγή: tvnea.com