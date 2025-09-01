2025-09-01 13:48:45

Στην εκτενή ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι της Hellenic train παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν την προκήρυξη τριών 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεωνΗ ανακοίνωση"Σε οκτώ χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα η θυγατρική Ιταλικών συμφερόντων σιδηροδρομική εταιρεία, Hellenic train και οι διοικήσεις της, κατάφεραν το...ακατόρθωτο! Το Brand name της, στην χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ