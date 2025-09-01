2025-09-01 13:52:29
Φωτογραφία για Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
Το πιο έγκυρο Δελτίο Ειδήσεων έρχεται, από σήμερα στις 18:50 και καθημερινά, με νέα εικόνα αλλά την ίδια αξιοπιστία και τις ίδιες αρχές. Όλη η επικαιρότητα με ψύχραιμη ματιά και αντικειμενικότητα.

Ο Alpha έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με τις αποκλειστικές ειδήσεις, τα εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ, την έρευνα σε βάθος, τις συνεντεύξεις με τα πρόσωπα της επικαιρότητας και το πιο εύστοχο σχόλιο από ειδικούς αναλυτές.  

Το ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, βρίσκεται πάντα στην καρδιά των γεγονότων από την πρώτη στιγμή για να καταγράψει και να ενημερώσει, όπως μόνο ο Alpha μπορεί.

Alpha News. Ειδήσεις όπως είναι με τον Αντώνη Σρόιτερ στις 18:50.

Πηγή: tvnea.com
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic train αποφάσισαν την προκήρυξη τριών 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic train αποφάσισαν την προκήρυξη τριών 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έρχονται στον Alpha!
ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
Νέα επεισόδια του
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Τουλάχιστον 3 νεκροί και πάνω από 90 τραυματίες από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου στην Αίγυπτο
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
Ο νέος ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση τριών φορέων – Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία
