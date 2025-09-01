2025-09-01 13:52:29

Το πιο έγκυρο Δελτίο Ειδήσεων έρχεται, από σήμερα στις 18:50 και καθημερινά, με νέα εικόνα αλλά την ίδια αξιοπιστία και τις ίδιες αρχές. Όλη η επικαιρότητα με ψύχραιμη ματιά και αντικειμενικότητα.



Ο Alpha έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με τις αποκλειστικές ειδήσεις, τα εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ, την έρευνα σε βάθος, τις συνεντεύξεις με τα πρόσωπα της επικαιρότητας και το πιο εύστοχο σχόλιο από ειδικούς αναλυτές.



Το ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, βρίσκεται πάντα στην καρδιά των γεγονότων από την πρώτη στιγμή για να καταγράψει και να ενημερώσει, όπως μόνο ο Alpha μπορεί.



Alpha News. Ειδήσεις όπως είναι με τον Αντώνη Σρόιτερ στις 18:50.



Πηγή: tvnea.com



