Φωτογραφία για Τουλάχιστον 3 νεκροί και πάνω από 90 τραυματίες από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου στην Αίγυπτο
Τρένο εκτροχιάστηκε καθώς ταξίδευε προς το Κάιρο από την επαρχία Ματρούχ της δυτικής Μεσογείου, στη βόρεια ακτή της χώρας.Αυτή η εικόνα από βίντεο δείχνει ένα επιβατικό τρένο να εκτροχιάζεται στο Ματρούχ, βορειοδυτικά του Καΐρου, στην Αίγυπτο, στις 31 Αυγούστου 2025 [AP]aljazeera.comΈνα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη δυτική Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να sidirodromikanea
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
