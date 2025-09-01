2025-09-01 14:47:27
Φωτογραφία για Μετακατασκηνωτική Εξόρμηση Στελεχών των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας



Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε η μετακατασκηνωτική εξόρμηση των στελεχών που διακόνησαν  το φετινό καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας....

Η εξόρμηση ξεκίνησε με την επίσκεψη στην Ιερά Μονή Πούντας Πρεβέζης, δίνοντας την ευκαιρία στα στελέχη των Κατασκηνώσεων να προσκυνήσουν τον τάφο της Αγίας Παρασκευής και να ξεναγηθούν στην Ιερά Μονή όπου η Ηγουμένη, Γερόντισσα Παρθενία, μίλησε για την ιστορία την Ιεράς Μονής, τον βίο της Αγίας και τα θαύματά της.

Στη συνέχεια είχαν την μοναδική ευκαιρία να πλεύσουν στα γαλαζοπράσινα νερά του ποταμού Αχέροντα και να περάσουν από τις "πύλες της Περσεφόνης". Ακολούθησε γεύμα, το οποίο προσφέρθηκε στα στελέχη σε εστιατόριο κοντά στις πηγές του Αχέροντα κι έπειτα,  απόλαυσαν τόσο τον περίπατό τους  στο δάσος κατά μήκος του ποταμού, όσο και τις πλούσιες δράσεις που υπήρχαν στη περιοχή όπως τοξοβολία, ράφτινγκ και ιππασία.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με περίπατο στην Πρέβεζα όπου οι Αρχηγοί, οι ομαδάρχες, οι ομαδάρχισσες και τα στελέχη, αντάλλαξαν ιδέες για την οργάνωση και εξέλιξη της Κατασκήνωσης, ώστε να μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά.

Τέλος όλοι συμφώνησαν να καλλιεργήσουν περαιτέρω την ενότητα,  να βοηθήσουν στα κατηχητικά που σε λίγο χρονικό διάστημα ξεκινούν και να προετοιμαστούν για την επόμενη χρόνια με πίστη και ανυπομονησία.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο

                           https://photos.app.goo.gl/KWRvPX9c1B9b6wf68

 

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας

της  Ιεράς  Μητροπόλεως

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Exatlon: Η παρουσία του Καράβα σώζει ένα προβλέψιμο παιχνίδι...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Συμμετοχή του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στις Επετειακές Εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα 200 Χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026.
Συμμετοχή του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων «ΟΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στις Επετειακές Εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα 200 Χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026.
Τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Κοσμᾶ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου Κονίτσης
Τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Κοσμᾶ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου Κονίτσης
13589 - Εκοιμήθη ο Γέροντας Αγάθων, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους
13589 - Εκοιμήθη ο Γέροντας Αγάθων, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους
13593 - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
13593 - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic train αποφάσισαν την προκήρυξη τριών 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic train αποφάσισαν την προκήρυξη τριών 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Τουλάχιστον 3 νεκροί και πάνω από 90 τραυματίες από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου στην Αίγυπτο
Τουλάχιστον 3 νεκροί και πάνω από 90 τραυματίες από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου στην Αίγυπτο
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου