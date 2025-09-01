Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε η μετακατασκηνωτική εξόρμηση των στελεχών που διακόνησαν το φετινό καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας....

Η εξόρμηση ξεκίνησε με την επίσκεψη στην Ιερά Μονή Πούντας Πρεβέζης, δίνοντας την ευκαιρία στα στελέχη των Κατασκηνώσεων να προσκυνήσουν τον τάφο της Αγίας Παρασκευής και να ξεναγηθούν στην Ιερά Μονή όπου η Ηγουμένη, Γερόντισσα Παρθενία, μίλησε για την ιστορία την Ιεράς Μονής, τον βίο της Αγίας και τα θαύματά της.

Στη συνέχεια είχαν την μοναδική ευκαιρία να πλεύσουν στα γαλαζοπράσινα νερά του ποταμού Αχέροντα και να περάσουν από τις "πύλες της Περσεφόνης". Ακολούθησε γεύμα, το οποίο προσφέρθηκε στα στελέχη σε εστιατόριο κοντά στις πηγές του Αχέροντα κι έπειτα, απόλαυσαν τόσο τον περίπατό τους στο δάσος κατά μήκος του ποταμού, όσο και τις πλούσιες δράσεις που υπήρχαν στη περιοχή όπως τοξοβολία, ράφτινγκ και ιππασία.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με περίπατο στην Πρέβεζα όπου οι Αρχηγοί, οι ομαδάρχες, οι ομαδάρχισσες και τα στελέχη, αντάλλαξαν ιδέες για την οργάνωση και εξέλιξη της Κατασκήνωσης, ώστε να μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά.

Τέλος όλοι συμφώνησαν να καλλιεργήσουν περαιτέρω την ενότητα, να βοηθήσουν στα κατηχητικά που σε λίγο χρονικό διάστημα ξεκινούν και να προετοιμαστούν για την επόμενη χρόνια με πίστη και ανυπομονησία.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://photos.app.goo.gl/KWRvPX9c1B9b6wf68

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

της Ιεράς Μητροπόλεως

ximeronews