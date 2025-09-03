2025-09-03 08:30:43
Φωτογραφία για Συντριβή drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια
Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και δεκάδες τρένα έχουν καθυστερήσει μετά τη συντριβή ενός drone κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι.ReutersΔεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανέφερε η ρωσική εταιρεία σιδηροδρόμων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. sidirodromikanea
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Arrow Lake ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ, Η Intel ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Nova Lake
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Arrow Lake ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ, Η Intel ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Nova Lake
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυρε κοπάδι ζώων στη περιοχή Αλιάρτου - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
ΤΑ Windows 11 ΕΝΙΣΥΟΥΝ ΤΟΝ ΗΧΟ ΣΤΑ Bluetooth ΜΕ super wideband stereo
Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση [πίνακες ανά ταμείο]
ΔΕΘ: Τι ζητούν οι συνταξιούχοι από τον Μητσοτάκη
Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας μόλις ξεπέρασε τα αεροπλάνα σε μια διαδρομή 1.300 χιλιομέτρων
Ο Συμβολισμός του Τρένου του Κιμ Γιονγκ Ουν: Ασφάλεια, Συνέχεια και Ηγεσία
