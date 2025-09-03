2025-09-03 08:30:43

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και δεκάδες τρένα έχουν καθυστερήσει μετά τη συντριβή ενός drone κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι.ReutersΔεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανέφερε η ρωσική εταιρεία σιδηροδρόμων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. sidirodromikanea

