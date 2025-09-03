2025-09-03 08:17:44
 Η Intel βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς ο οικονομικός διευθυντής (CFO) παραδέχθηκε ανοιχτά ότι η σειρά επεξεργαστών Arrow Lake δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Όπως σημείωσε, «δεν είχαμε μια καλή πρόταση φέτος», υπογραμμίζοντας το χάσμα σε σχέση με την AMD, η οποία ενισχύει συνεχώς τη θέση της σε gaming και υψηλές επιδόσεις.

 

Η σειρά Arrow Lake δέχθηκε κριτική για την περιορισμένη αρχιτεκτονική ανανέωση, τις καθυστερήσεις λόγω της διαχωρισμένης μνήμης (memory controller) και την αύξηση τιμής που δεν δικαιολογούσε τις επιδόσεις. Παρά τις αναβαθμισμένες λειτουργίες AI (NPU 4 με έως 48 TOPS), η εμπειρία για gamers και power users δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά.

 

Η ελπίδα της Intel στρέφεται πλέον στη Nova Lake, που αναμένεται το 2026. Σύμφωνα με διαρροές, θα φέρει νέους πυρήνες Coyote Cove και Arctic Wolf, παραγωγή στα 2nm (Intel 18A και TSMC) και σημαντική αύξηση στον αριθμό πυρήνων (πιθανά έως 28P+E cores στα desktop). Η Nova Lake στοχεύει να ανατρέψει το σκηνικό στην αγορά επιδόσεων, ιδιαίτερα σε εφαρμογές με υψηλές πολυνηματικές απαιτήσεις, με κρίσιμο αντίπαλο τους επερχόμενους Ryzen 8000 της AMD.

 

Παρά το στρατηγικό «patch» με την Arrow Lake Refresh εντός 2025, η εντύπωση στον κλάδο είναι πως η πραγματική επανεκκίνηση της Intel εξαρτάται αποκλειστικά από τη Nova Lake. Η εταιρεία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των AI PCs, προσφέροντας κορυφαία απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και value-for-money — κάτι που φέτος δεν κατάφερε. Η παραδοχή των ανώτατων στελεχών της Intel δείχνει την ανάγκη για ριζική τεχνολογική ανανέωση, ώστε η εταιρεία να επανέλθει στην κορυφή του ανταγωνισμού.



