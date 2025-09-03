2025-09-03 22:42:40
Φωτογραφία για Κυρανάκης στα «Σ.Ν.»: Να γυρίσουμε όλοι μαζί μια νέα σελίδα για το σιδηρόδρομο. Βίντεο.
Εντυπωσιασμένος δήλωσε στα «Σιδηροδρομικά Νέα» ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης από την επίσκεψή του στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης σήμερα (3-9).Ο κ. Κυρανάκης εξήρε το έργο που επιτελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου και τις προσπάθειες που καταβάλουν για να διατηρήσουν ζωντανή την κληρονομιά μας Η δήλωση του κ. Κυρανάκη στα "Σιδηροδρομικά Νέα"« sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα του μαστού σε 60′!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα του μαστού σε 60′!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
ΩΣ ΤΟ 230 ΤΑ WINDOWS ΑΛΛΑΖΟΥΝ- ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ PC
ΩΣ ΤΟ 230 ΤΑ WINDOWS ΑΛΛΑΖΟΥΝ- ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ PC
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή "Αποκαλύψεις" - Τι ώρα θα ξεκινά τελικά;
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...
Ο ρόλος του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν...