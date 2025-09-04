botanologia

Ένας από τους πρώτους ειδικούς στην μελισσοκομία και την αποϊατρική/apitherapy που αναφέρθηκε στην θεραπεία των μελισσών είναι και ο Roch Domerego.Γεννήθηκε στο Montpelhièr‎‎ το 1958 και έχει σπουδάσει γεωπονία και βιολογία μελισσών. Διδάσκει ως μόνιμος προσκεκλημένος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Calixto Garcia στην Αβάνα, Κούβα, από το 2003. Επιπλέον:Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωντανής Μελισσοκομίας/AEAV από το 1995Συνεργάτης σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ApimondiaΈχει συγγράψει περίπου 15 βιβλία για την apitherapy, όπως: "Ces abeilles qui nous guérissent" (Οι μέλισσες που μας θεραπεύουν), "La thérapie au venin d’abeille" (θεραπεία με δηλητήριο μελισσών), και άλλα.Στη συνέχεια, το 2020 και το 2021, μελέτες έγιναν παγκόσμια είδηση ​​όταν διαπιστώθηκε ότι το δηλητήριο των μελισσών σκοτώνει επιθετικά κύτταρα καρκίνου του μαστού.Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ερευνήτρια του Wesfarmers, dr. Pilar Blancafort, από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Harry Perkins, δημοσίευσε τα ευρήματά της μαζί με τη διδακτορική της φοιτήτρια dr. Ciara Duffy, και τους συνεργάτες του εργαστηρίουΤα αποτελέσματά τους αποκάλυψαν ότι το δηλητήριο της μέλισσας κατέστρεψε γρήγορα τα τριπλά αρνητικά καρκινικά κύτταρα του μαστού και τα εμπλουτισμένα με HER2 καρκινικά κύτταρα του μαστού.Η dr. Pilar Blancafort λέει ότι αυτή η ανακάλυψη εμπνεύστηκε από τη φύση.Στην έρευνα που βασίζεται στην ανακάλυψη, καταφεύγουμε στη μητέρα φύση για να κατανοήσουμε τι κάνει.Αυτή είναι η σημασία της βιοϊατρικής έρευνας που κάνουμε στο εργαστήριό μας - παίρνουμε κάτι που υπάρχει στη φύση και το εφαρμόζουμε για να στοχεύσουμε σε καρκίνους και άλλες ασθένειες που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν - λέει χαρακτηριστικά.Σύμφωνα λοιπόν με την 25χρονη Dr Ciara Duffy, το δηλητήριο της μέλισσας μπορεί να εξολοθρεύσει τα καρκινικά κύτταρα του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε μόλις 60 λεπτά.Χρησιμοποιώντας το δηλητήριο από 312 μέλισσες και αγριομέλισσες στη Δυτική Αυστραλία, την Ιρλανδία και την Αγγλία, η dr Ciara Duffy εξέτασε την επίδραση του δηλητηρίου στους κλινικούς υποτύπους του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένου του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, ο οποίος έχει περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.Ταχεία εξολόθρευσηΤα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο npj Precision Oncology αποκάλυψαν ότι το δηλητήριο της μέλισσας κατέστρεψε γρήγορα τα τριπλά αρνητικά καρκινικά κύτταρα του μαστού και τα καρκινικά κύτταρα του μαστού με υψηλή περιεκτικότητα σε HER2.H dr Ciara Duffy, δήλωσε ότι ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντικαρκινικές ιδιότητες του δηλητηρίου της μέλισσας και μιας συστατικής ένωσης, της melittin, σε διαφορετικούς τύπους καρκινικών κυττάρων του μαστού.Ανακαλύψαμε ότι τόσο το δηλητήριο της μέλισσας όσο και συγκεκριμένα η melittin μείωναν σημαντικά, επιλεκτικά και ταχέως τη βιωσιμότητα των κυττάρων του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού καθώς και κυττάρων του μαστού που εξέφραζαν τη HER-2 ανέφερε και προσέθεσε ότι το δηλητήριο της μέλισσας ήταν πάρα πολύ ισχυρό.Είδαμε ότι η melittin, μπορεί να καταστρέψει πλήρως τις μεμβράνες των καρκινικών κυττάρων μέσα σε 60 λεπτά».Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού αποτελεί μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται όταν έχει πλέον εξαπλωθεί ενώ είναι πιο πιθανό να υποτροπιάσει μετά τη θεραπεία σε σύγκριση με άλλες μορφές της νόσου.Διακοπή των μονοπατιών σήμανσης του καρκίνουΌπως προέκυψε, μια συγκεκριμένη συγκέντρωση του δηλητηρίου της μέλισσας οδήγησε στον θάνατο το 100% των καρκινικών κυττάρων με μηδαμινή επίπτωση στα υγιή κύτταρα. Συγχρόνως η melittin, μπορούσε μέσα σε μόλις 20 λεπτά να μειώσει σημαντικά τα χημικά σήματα των καρκινικών κυττάρων τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους.Εξετάσαμε πώς το δηλητήριο της μέλισσας και η melittin, επιδρούν στα μονοπάτια σήμανσης των καρκινικών κυττάρων και ανακαλύψαμε ότι πολύ σύντομα αυτά τα μονοπάτια διακόπτονταν σημείωσε η Dr Ciara DuffyΗ ομάδα επιθυμεί επίσης να διερευνήσει την εφαρμογή της melittin, σε άλλες ασθένειες όπως ο καρκίνος των ωοθηκών.Ενώ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η εργαστηριακή εργασία θεωρείται σημαντική - υποδηλώνοντας ότι η melittin, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλύτερα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού και άλλους καρκίνους.Ωστόσο, πρόκειται για μια μακρά διαδικασία από την κλινική πρακτική έως την κλινική εξέταση, με πολλά βήματα σε διάστημα αρκετών ετών που απαιτούνται πριν από την ανάπτυξη εμπορικών θεραπειών.Τα επόμενα βήματα απαιτούν μια διεπιστημονική συνεργασία και μια σημαντική επένδυση πόρων λέει ο dr. Pilar Blancafort/Ο καθηγητής Peter Leedman, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Harry Perkins και βραβευμένος με το παράσημο του Αξιωματούχου του Τάγματος της Αυστραλίας το 2021, λέει: Πρόκειται για μια απίστευτα συναρπαστική παρατήρηση ότι ηmelittin μπορεί να καταστείλει την ανάπτυξη θανατηφόρων καρκινικών κυττάρων του μαστούΟ τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού και άλλοι δύσκολα θεραπεύσιμοι καρκίνοι αποτελούν σημαντικό επίκεντρο των ερευνητών στο Perkins.Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά ωστόσο η Dr Ciara Duffy τόνισε πως ο δρόμος είναι μακρός προτού μια θεραπεία με βάση το δηλητήριο της μέλισσας φθάσει ως τους ασθενείς με καρκίνο. Όπως είπε, θα απαιτηθούν περαιτέρω μελέτες ώστε να προσδιοριστεί η καλύτερη μέθοδος χορήγησης της melittin, στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς και η πιθανή τοξικότητα αλλά και οι ανώτατες ανεκτές δόσεις χορήγησης για τον άνθρωπο.επιμέλεια κειμένου ntina/thalia - botanologia.gr