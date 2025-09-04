Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας οργανώνονται εκδηλώσεις παρατήρησης της έκλειψης:

Αθήνα



Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου καλεί το ευρύ κοινό για παρατήρηση της έκλειψης με φορητά τηλεσκόπια από τον λόφο της Πνύκας, σε συνεργασία με την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης «Διόσκουροι».



Στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου του τηλεσκοπίου Δωρίδη θα είναι διαθέσιμα φορητά τηλεσκόπια για την παρατήρηση του φαινομένου.



Η προσέλευση είναι ελεύθερη για όλους.



Η φάση της ολικής έκλειψης Σελήνης ξεκινά στις 20:30, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται σε ύψος 8,6 μοιρών πάνω από τον ορίζοντα.

Καθώς ο Υμηττός θα παρεμβάλεται μεταξύ του σημείου παρατήρησης και της θέσης της Σελήνης στον ουρανό, θα αναμένουμε έως ότου ανατείλει η Σελήνη για να την παρατηρήσουμε.Οπότε η παρατήρηση θα ξεκινήσει κατά τις 21:00 και θα διαρκέσει έως τις 22:30.Οι ακριβείς χρόνοι του φαινομένου έχουν ως εξής:Έναρξη ολικής έκλειψης: 20:30Μέγιστο ολικής έκλειψης: 21:11Τέλος ολικής έκλειψης 21:52Περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο μπορείτε να λάβετε από την ακόλουθη ιστοσελίδα:https://www.timeanddate.com/eclipse/in/greece/athens Σας καλούμε να παρατηρήσουμε το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο μέσα από φορητά τηλεσκόπια!Σας παρακινούμε επίσης να παρατηρήσετε την ολική έκλειψη Σελήνης και δια γυμνού οφθαλμού από όπου και να βρίσκεστε.(πηγή: www.facebook.com)

Κέρυρα



Η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, ενημερώνει για το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης της Σελήνης, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, η οποία θα είναι ορατή και από την Κέρκυρα.



Ολική έκλειψη Σελήνης έχουμε στη φάση της Πανσελήνου, όταν η σκιά της Γης, «πέφτει» ολόκληρη πάνω στην Σελήνη, με αποτέλεσμα να σκοτεινιάζει κα να της δίνει μία απόκοσμη κοκκινωπή απόχρωση, (κατά την ολικότητα).



Το φαινόμενο ξεκινάει με την «είσοδο» της Σελήνης στην παρασκιά, συνεχίζεται με την είσοδο στην σκιά της Γής και τελειώνει αντίστροφα.



Η διάρκεια της ολικότητας θα είναι 1 ώρα και 22 λεπτά, με έναρξη της στις 20:30 και λήξη στις 21:52.



Ο συνολικός χρόνος του φαινομένου θα είναι 5 ώρες και 37 λεπτά συμπεριλαμβάνοντας όλες τις φάσεις σκιάς και παρασκιάς.



18:28 Είσοδος στην παρασκιά Μη ορατή (κάτω από τον ορίζοντα)



19:27 Αρχή μερικής έκλειψης Μη ορατή (κάτω από τον ορίζοντα)



19:58 Ανατολή Σελήνης



20:30 Αρχή Ολικής έκλειψης



21:11 Μέγιστο



21:52 Τέλος Ολικής έκλειψης



22:56 Τέλος Μερικής Έκλειψης



23:55 Έξοδος από την παρασκιά



Η παρατήρηση του φαινομένου μπορεί να γίνει με γυμνό μάτι από οποιοδήποτε σημείο του νησιού μας, ενώ μπορούμε να δούμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες με τη βοήθεια κιαλιών και τηλεσκοπίων.



Η Σελήνη θα ανατείλει στις 19:58 και θα βρίσκεται ήδη καλυμμένη σε ένα μεγάλο ποσοστό από τη σκιά της Γης.



Η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας διοργανώνει δημόσια ελεύθερη παρατήρηση του φαινομένου με τηλεσκόπια στην Πάνω πλατεία (πλατεία Διονυσίου Σολωμού – πάνω από το ΝΑΟΚ), την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 19:45 έως το τέλος του φαινομένου, ενώ παράλληλα θα το φωτογραφίσει.



Η παρατήρηση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Σε περίπτωση συννεφιάς – κακοκαιρίας η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί.



(πηγή: https://www.sindetiras.gr/event/paratirisi-olikis-eklipsis-selinis-me-tin-astronomiki-etaireia-kerkyras/)

Κοζάνη



Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης, διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης Σελήνης, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο καταφύγιο του Συλλόγου στον Σμάθκο.



Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους της αστρονομίας και της φύσης.



Χρονοδιάγραμμα φαινομένου (τοπική ώρα):



Π1 Είσοδος στην παρασκιά: 18:28



Σ1 Είσοδος στη σκιά: 19:26



Ανατολή Σελήνης: 19:48 (η Σελήνη θα ανατείλει ήδη στη φάση μερικής έκλειψης)



Σ2 Έναρξη ολικότητας: 20:30



Μέγιστο έκλειψης: 21:11:46



Σ3 Τέλος ολικότητας: 21:53



Σ4 Έξοδος από τη σκιά: 22:56



Π4 Έξοδος από την παρασκιά: 23:55



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του Αστρονομικού Συλλόγου θα παρέχουν τηλεσκόπια και επεξηγήσεις, ώστε το κοινό να παρακολουθήσει βήμα-βήμα το φαινόμενο. Οι συμμετέχοντες θα δουν την ανατολή της Σελήνης ήδη «δαγκωμένη», θα απολαύσουν το εντυπωσιακό «ματωμένο φεγγάρι» κατά τη διάρκεια της ολικότητας και θα παρατηρήσουν στη συνέχεια όλη την αντίστροφη διαδικασία εξόδου από τη σκιά της Γης.



Τόπος διεξαγωγής: Καταφύγιο Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης – Σμάθκο



Η παρατήρηση της Σελήνης είναι απόλυτα ασφαλής με γυμνό μάτι και δεν απαιτούνται ειδικά φίλτρα.



Συνιστάται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους ζεστή ένδυση, στρωματάκι/καθίσματα για άνετη παραμονή.



(πηγή: https://xronos-kozanis.gr/oliki-ekleipsi-selinis-dimosia-paratirisi-stin-kozani/)

Μυτιλήνη



Εκδήλωση παρατήρησης της ολικής έκλειψης Σελήνης, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για το φαινόμενο συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Αστρονομίας Λέσβου «Ο Δελφίν» και ο Δήμος Μυτιλήνης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην πλαζ στα Τσαμάκια.



Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, καθώς η φάση της ολικότητας θα έχει διάρκεια πάνω από μία ώρα κι επειδή θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρατηρήσουμε σε όλες σχεδόν τις φάσεις της.



Η Σελήνη στην Ελλάδα θα ανατείλει πάνω από τον ορίζοντα στις 19:44, ωστόσο ο ακριβής χρόνος ανατολής της εξαρτάται από την περιοχή που βρισκόμαστε, αλλά και από τα φυσικά εμπόδια που υπάρχουν στον ανατολικό ορίζοντα. Όσο πιο ανατολικά βρισκόμαστε, η Σελήνη θα ανατείλει μερικά λεπτά νωρίτερα από τους παραπάνω χρόνους και όσο πιο δυτικά, η ανατολή θα γίνει μερικά λεπτά αργότερα.



Κατά την ανατολή της, μέρος της Σελήνης θα βρίσκεται ήδη στη σκιά της Γης, φάση η οποία ονομάζεται μερική έκλειψη Σελήνης. Η φάση της ολικότητας θα αρχίσει στις 20:30, στις 21:12 θα βρεθεί στο μέγιστό της και θα ολοκληρωθεί στις 21:52. Θα συνεχίσει ωστόσο να έχει ενδιαφέρον η παρατήρησή της μέχρι να ολοκληρωθούν οι φάσεις της σκιάς στις 22:56 και της παρασκιάς στις 23:55. Σιγά – σιγά η Σελήνη θα γίνεται όλο και πιο φωτεινή και λευκή, και θα σχηματίσει το γνωστό φωτεινό μονοπάτι της Πανσέληνου στην θάλασσα.



Κατά την ολικότητα η Σελήνη σκοτεινιάζει σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να διακρίνουμε αρκετά άστρα γύρω της, ενώ παράλληλα η επιφάνειά της αποκτά μια εντυπωσιακή, βαθιά κοκκινωπή απόχρωση.



(πηγή: https://www.mytilene.gr/2025/09/03/ekdilosi-paratirisis-ekleipsis-selin/)

Χανιά



Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος «Ο Πέργαμος» σας προσκαλούν στο Αστεροσχολείο Βρυσών για να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία της Ολικής Έκλειψης Σελήνης.



Με τη βοήθεια τηλεσκοπίων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο, τη στιγμή που η Σελήνη θα «βουτήξει» στη σκιά της Γης και θα πάρει εκείνη τη χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωση που την κάνει μοναδική.



Η βραδιά όμως δεν σταματά εκεί!



Οι πόρτες του Αστεροσχολείου θα είναι ανοιχτές για όλους, με ξεναγήσεις στους χώρους και δύο ξεχωριστές εκθέσεις:



Έκθεση Αστροφωτογραφίας με μαγευτικές εικόνες του ουρανού, δημιουργίες μελών του Σ.Φ.Α.Κ.



Έκθεση Διαστημικών Οχημάτων που ταξιδεύει τον επισκέπτη από τον πρώτο δορυφόρο του 1957 μέχρι τις πιο σύγχρονες αποστολές στο Διάστημα.



Πού: Αστεροσχολείο Βρυσών Πλατανιά Χανίων



Πότε: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου



Ώρα έναρξης: 19:30



Είσοδος ελεύθερη



(πηγή: www.cretalive.gr)