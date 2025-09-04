2025-09-04 11:38:10
Τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε σήμερα το πρωί η νέα διοίκηση του ΟΣΕ όπου είχε συνάντηση γνωριμίας με τους εργαζόμενους του Οργανισμού.Στην συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόσεδρος του ΟΣΕ κ. Γιώργος Ιωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Χρήστος Παληός και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χριστογιάννης.Η συνάντηση αυτή όπως πληροφορηθήκαμε είχε ουσιαστικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠαρατήρηση της Ολικής Έκλειψης Σελήνης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟι «Αλήθειες με τη Ζήνα» τρέχουν νωρίτερα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ