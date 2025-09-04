2025-09-04 11:38:10
Φωτογραφία για Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του ΟΣΕ
Τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε σήμερα το πρωί η νέα διοίκηση του ΟΣΕ όπου είχε συνάντηση γνωριμίας με τους εργαζόμενους του Οργανισμού.Στην συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόσεδρος του ΟΣΕ κ. Γιώργος Ιωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Χρήστος Παληός και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χριστογιάννης.Η συνάντηση αυτή όπως πληροφορηθήκαμε είχε ουσιαστικό sidirodromikanea
