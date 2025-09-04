Με δυναμική παρουσία που σηματοδοτεί την ΕΡΤ της νέας εποχής, η δημόσια τηλεόραση δίνει το παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Στο περίπτερο της ΕΡΤ, που θα βρίσκεται απέναντι από το Περίπτερο 1, στη Βόρεια Πύλη της ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα βιώσουν μια διαδραστική εμπειρία που αποτυπώνει την εξέλιξη της εταιρείας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Οι επισκέπτες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho (την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων). Θα μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν δια ζώσης ζωντανές εκπομπές και συνδέσεις μέσω τηλεοπτικού στούντιο που θα έχει στηθεί εντός του περιπτέρου, ενώ στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται και ένα μεγάλο, σύγχρονο LED Wall, από το οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν περιεχόμενο από το νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews, αλλά και των νέων σειρών μυθοπλασίας, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των αθλητικών γεγονότων της ΕΡΤ.Το ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤnews, θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο (6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025) στη ΔΕΘ, με εκπομπές και συνδέσεις που θα μεταδίδουν όσα συμβαίνουν άμεσα και έγκυρα.Στο πλαίσιο αυτό, η ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Σαββατοκύριακο από τις 5» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη θα μεταδοθεί από στούντιο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπως και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, που θα παρουσιάσει εκτάκτως ο Απόστολος Μαγγηριάδης. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη της ενημέρωσης θα πάρει η Αδαμαντία Λιόλιου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις 18:00, από το στούντιο του Ραδιομεγάρου.Από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο της ΕΡΤ, στο περίπτερο της δημόσιας τηλεόρασης στη ΔΕΘ, θα βγαίνουν στον αέρα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις.Στους ρυθμούς της ΔΕΘ και το Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 & 105,8, με συνεχή ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματός του. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, λίγη ώρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου και Διονύσης Χατζημιχάλης από το στούντιο του Ραδιομεγάρου και η Κατερίνα Σερέτη από τη Θεσσαλονίκη, σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό και τους απεσταλμένους της ΕΡΤ. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε απευθείας μετάδοση, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, με σχόλια και αναλύσεις.Με συνεχή ροή ενημέρωσης για τα όσα διαδραματίζονται στην Θεσσαλονίκη και το ertnews.gr. Το ενημερωτικό site της ΕΡΤ θα μεταδώσει live την ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά και τις εκδηλώσεις όλων των κομμάτων.Το παρών στη ΔΕΘ δίνει βέβαια και η ΕΡΤ3 με ζωντανές εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα και ρεπορτάζ. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, θα μεταδώσει την τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, με την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.Η ΕΡΤ3 θα μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση με τους χώρους της ΔΕΘ, τις πολιτικές ομιλίες και τις συνεντεύξεις Τύπου των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων.Ισχυρή παρουσία θα έχει και το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, 102 FM με καθημερινές ζωντανές εκπομπές, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από το ειδικά διαμορφωμένο booth στο περίπτερο της ΕΡΤ.Πηγή: tvnea.com