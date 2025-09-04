2025-09-04 14:19:31
Φωτογραφία για Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Το εργοτάξιο όπου εκτελούνται τα έργα κατασκευής της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Τον κ. Κυρανάκη υποδέχτηκε ο επικεφαλής της εταιρίας «Διόλκος» κ Χρυσόστομος Παπάζογλου και μηχανικοί του έργουΤην επίβλεψη του έργου από πλευράς του ΟΣΕ έχει ο μηχανικός κ. Ευστράτιος Χατζηπανταζής ο οποίος sidirodromikanea
«FORMULA 1»: Το 16ο Grand Prix της Μόντσα στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+
«FORMULA 1»: Το 16ο Grand Prix της Μόντσα στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
