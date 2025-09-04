2025-09-04 14:30:57
Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στην ταινία «Καποδίστριας» παραγωγής της Αλέξανδρος Φιλμ της οποίας τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία). Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Γιάννης Σμαραγδής, ενώ το καστ απαρτίζουν μεταξύ άλλων οι Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Κορδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Δημήτρης Δανίκας (Κανάρης).


H ταινία, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, είναι αφιερωμένη στον πρώτο Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Στην κάμερα των καναλιών Novacinema μίλησαν οι πρωταγωνιστές οι οποίοι αναφέρθηκαν για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των ρόλων τους, αλλά και για την άψογη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαράγδη. Τόνισαν πόσο σπουδαίος και εμπνευσμένος είναι, καταφέρνοντας να μεταφέρει με μοναδικό τρόπο το όραμά του σε καθέναν από αυτούς, καθοδηγώντας τους με ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Ο δημιουργός μίλησε γεμάτος συγκίνηση, αναφέρθηκε στο όραμά του για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας. Υπογράμμισε πως η ψυχή και η αφοσίωση των ηθοποιών έδωσαν ζωή σε κάθε σκηνή, μεταφέροντας με βάθος και συναίσθημα το πάθος και την ιστορική σημασία της ταινίας.

Με την ταινία «Καποδίστριας», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

