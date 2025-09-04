Ένας πολυαναμενόμενος αγώνας της Formula 1, με κρίσιμες μάχες και πιθανές ανατροπές στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών, έρχεται στη θρυλική Μόντσα της Ιταλίας. Το 16ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά, την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr).Οι λάτρεις της Formula 1 θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά μία ώρα πριν από την απευθείας μετάδοση του αγώνα, στις 15:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Μόντσα, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδης, θα μας μεταφέρουν τον παλμό του Grand Prix, με αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης. Μεταξύ άλλων, μη χάσετε την αποκλειστική συνέντευξη του Όλι Μπέαρμαν, επικεφαλής οδηγού της Haas, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην Ολλανδία, όπου εκκίνησε τελευταίος και τερμάτισε στην 6η θέση. Καλεσμένος στο στούντιο ο Έλληνας οδηγός Euro NASCAR, Θωμάς Κρασώνης, ο οποίος θα σχολιάσει την ανάδειξή του σε πρωταθλητή της κανονικής περιόδου, αλλά και το ιταλικό GP. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα είναι ο Τάκης Πουρναράκης και ο Κώστας Λεώνης, ενώ στη μετάδοση του αγώνα θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης.Στη Μόντσα «συγκρούονται» δύο θρύλοι: η Ferrari και ο Λιούις Χάμιλτον. Η Ferrari έχει κερδίσει 20 φορές από το 1950 έως σήμερα. Το 1988, μάλιστα, η νίκη του Γκέρχαρντ Μπέργκερ στη Μόντσα έσπασε το σερί των τότε ανίκητων McLaren των Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ. Από το 2007 μέχρι σήμερα, οι «κόκκινοι» έχουν πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες στην πίστα: Αλόνσο το 2010 και Λεκλέρκ το 2019 και το 2024. Ο Χάμιλτον, στο ίδιο διάστημα, έχει επικρατήσει περισσότερες φορές: το 2012 με τη McLaren και το 2014, 2015, 2017 και 2018 με τη Mercedes. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση είναι ήδη ιστορική. Ο Βρετανός οδηγός έχει ήδη ένα σημαντικό αρνητικό ρεκόρ με τη Ferrari: 15 εμφανίσεις χωρίς βάθρο μέσα στην ίδια σεζόν. Το αρνητικό ρεκόρ για τη Scuderia – αλλά σε δύο χρονιές – κατέχει ο Ντιντιέ Πιρονί, με σερί 19 αγώνων χωρίς παρουσία στο βάθρο το 1981 και στις αρχές του 1982, μέχρι που το έσπασε με νίκη στην Ίμολα. Μπορεί ο Χάμιλτον να κάνει το ίδιο στη Μόντσα; Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, που θα έχει κερδίσει με τρεις διαφορετικές ομάδες στην ίδια πίστα. Το τρόπαιο του νικητή, που κυνηγά ο Χάμιλτον, ονομάζεται «Χίμαιρα». Αυτό το όνομα επέλεξε ο δημιουργός του, Νίκο Βασελάρι. Το αινιγματικό γλυπτό του Ιταλού καλλιτέχνη αναπαριστά την κίνηση των τριών πιο γρήγορων πλασμάτων στον αέρα, στο νερό και στη στεριά: γεράκι, ξιφίας και τσιτάχ.Η νίκη του Πιάστρι, στον προηγούμενο αγώνα στην Ολλανδία, του έδωσε σημαντικό προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του άλλου διεκδικητή και έτερου οδηγού της McLaren, Λάντο Νόρις. Απομένουν9 αγώνες και 244 βαθμοί να μοιραστούν, κάτι που σημαίνει πως ο Πιάστρι έχει τη δυνατότητα, ακόμη και σε τέσσερις από αυτούς να τερματίσει 2ος πίσω από τον Νόρις, παραμένοντας πρώτος στη βαθμολογία. Την ίδια στιγμή, στους κατασκευαστές έχει φουντώσει η μάχη της 2ης θέσης ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes, καθώς η διαφορά τους είναι μόλις 12 βαθμοί, ενώ απομένουν 432 βαθμοί να μοιραστούν έως το τέλος του πρωταθλήματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη της 5ης θέσης, όπου πέντε ομάδες χωρίζονται μόλις από 36 βαθμούς: Williams 80, Aston Martin 62, RB 60, Sauber 51 και Haas 44.Η ιστορική πίστα της Μόντσα δεσπόζει μέσα σε ένα μητροπολιτικό πάρκο με αιωνόβια δέντρα, λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο Grand Prix έγινε το 1921, ενώ φέτος φιλοξενεί τον 95ο αγώνα της ιστορίας του. Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας, ειδικά για τη Μόντσα. Αυτό το πνεύμα χάρισε μέχρι σήμερα 20 νίκες στη Ferrari, η οποία είναι η πολυνίκης ομάδα στην πίστα. Ακολουθούν η McLaren με 11 νίκες, η Mercedes με 9 νίκες και η Alfa Romeo με 8 νίκες. Αυτό το ίδιο πνεύμα ώθησε τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να σπάσει το σερί των McLaren το 1988 και να κερδίσει για λογαριασμό της Ferrari, λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατο του Έντσο. Από τότε, η Ferrari έχει κερδίσει μόνο 10 φορές, με τους Σουμάχερ (5), Μπαρικέλο (2), Λεκλέρκ (2) και Αλόνσο.Η Μόντσα δεν είναι απλώς μία ιστορική πίστα, είναι μία πρόκληση μηχανολογικής ακρίβειας και ταχύτητας. Έχει μήκος 5.793 μέτρα, 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες. Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264,362 km/h, καταγράφηκε επίσης στη Μόντσα από τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes το 2020. Εξού και ο τίτλος «Ναός της Ταχύτητας». Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ φέτος έγιναν και βελτιώσεις στους χώρους για το κοινό.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 16ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

ΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 16ουGRANDPRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1

FP1

5/9

14:30

ANT1+

F2

Qualifying

5/9

16:55

ANT1+

F1

FP2

5/9

18:00

ANT1+

F3

Sprint Race

6/9

10:15

ANT1+

F1

FP3

6/9

13:30

ANT1+

F2

Sprint Race

6/9

15:15

ANT1+

F1

Qualifying

6/9

17:00

ANT1+

F3

Feature Race

7/9

09:15

ANT1+

F2

Feature Race

7/9

10:45

ANT1+

F1

Formula 1Show

7/9

15:00

ANT1, ANT1+

F1

Race

7/9

16:00

ANT1, ANT1+

F1

Formula 1Show

7/9

Με τη λήξη του αγώνα

ΑΝΤ1+

Θα καταφέρει η Ferrari να επικρατήσει στην έδρα της, στο 16ο Grand Prix της Ιταλίας ή θα συνεχιστεί η κυριαρχία της McLaren; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, ζωντανά και αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.Πηγή: tvnea.com