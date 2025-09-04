Ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός κάθε φθινόπωρο κορυφώνεται, με τα κανάλια να ρίχνουν όλο τους το βάρος στην προώθηση των εκπομπών τους. Trailer με ρυθμό, σενάριο και ευρηματική σκηνοθεσία παραδοσιακά δημιουργούν αίσθηση στο κοινό και «χτίζουν» τη διάθεση για την πρεμιέρα. Ωστόσο, φέτος ο ALPHA προκάλεσε απορίες και σχολιασμό με την επιλογή του να μην κυκλοφορήσει κανονικά trailer για δύο από τα πιο δημοφιλή του προγράμματα: το Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή και το Super Κατερίνα της Κατερίνας Καινούργιου.Αντί για ολοκληρωμένα σποτ, το κανάλι αρκέστηκε σε απλά teaser με μια φωτογραφία και την ημερομηνία πρεμιέρας. Μια λύση που θυμίζει περισσότερο υπενθύμιση προγράμματος, παρά δημιουργική καμπάνια που να μεταφέρει το κλίμα και την ενέργεια της κάθε εκπομπής.Η επιλογή αυτή γεννά ερωτήματα: Πρόκειται για στρατηγική λιτότητας στην επικοινωνία; Για μια πιο «ψηφιακή» προσέγγιση, όπου το βάρος πέφτει στα social media και όχι στην τηλεοπτική προβολή; Ή απλώς για αδυναμία παραγωγής πιο απαιτητικών trailer; Όποιος κι αν είναι ο λόγος, η εικόνα που δημιουργείται είναι μάλλον φτωχή για δύο εκπομπές που στηρίζουν τη ζώνη του ALPHA και διεκδικούν την προσοχή του κοινού απέναντι σε σκληρό ανταγωνισμό.Σε μια τηλεοπτική αγορά όπου το promotion συχνά καθορίζει το πρώτο «χτύπημα» στις μετρήσεις, η απουσία trailer μοιάζει σαν χαμένη ευκαιρία. Γιατί όσο κι αν το περιεχόμενο παραμένει ο βασιλιάς, το πώς θα το παρουσιάσεις στο κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο. Και φέτος, ο ALPHA φαίνεται να επέλεξε τον δρόμο του «λίγο και απλά» — με το ρίσκο αυτό να μεταφραστεί σε «λίγο και αδιάφορο».Πηγή: tvnea.com