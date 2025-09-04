2025-09-04 14:30:57
Φωτογραφία για Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
Ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός κάθε φθινόπωρο κορυφώνεται, με τα κανάλια να ρίχνουν όλο τους το βάρος στην προώθηση των εκπομπών τους. Trailer με ρυθμό, σενάριο και ευρηματική σκηνοθεσία παραδοσιακά δημιουργούν αίσθηση στο κοινό και «χτίζουν» τη διάθεση για την πρεμιέρα. Ωστόσο, φέτος ο ALPHA προκάλεσε απορίες και σχολιασμό με την επιλογή του να μην κυκλοφορήσει κανονικά trailer για δύο από τα πιο δημοφιλή του προγράμματα: το Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή και το Super Κατερίνα της Κατερίνας Καινούργιου.

Αντί για ολοκληρωμένα σποτ, το κανάλι αρκέστηκε σε απλά teaser με μια φωτογραφία και την ημερομηνία πρεμιέρας. Μια λύση που θυμίζει περισσότερο υπενθύμιση προγράμματος, παρά δημιουργική καμπάνια που να μεταφέρει το κλίμα και την ενέργεια της κάθε εκπομπής.

Η επιλογή αυτή γεννά ερωτήματα: Πρόκειται για στρατηγική λιτότητας στην επικοινωνία; Για μια πιο «ψηφιακή» προσέγγιση, όπου το βάρος πέφτει στα social media και όχι στην τηλεοπτική προβολή; Ή απλώς για αδυναμία παραγωγής πιο απαιτητικών trailer; Όποιος κι αν είναι ο λόγος, η εικόνα που δημιουργείται είναι μάλλον φτωχή για δύο εκπομπές που στηρίζουν τη ζώνη του ALPHA και διεκδικούν την προσοχή του κοινού απέναντι σε σκληρό ανταγωνισμό.


Σε μια τηλεοπτική αγορά όπου το promotion συχνά καθορίζει το πρώτο «χτύπημα» στις μετρήσεις, η απουσία trailer μοιάζει σαν χαμένη ευκαιρία. Γιατί όσο κι αν το περιεχόμενο παραμένει ο βασιλιάς, το πώς θα το παρουσιάσεις στο κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο. Και φέτος, ο ALPHA φαίνεται να επέλεξε τον δρόμο του «λίγο και απλά» — με το ρίσκο αυτό να μεταφραστεί σε «λίγο και αδιάφορο».

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
Τρομεροί γονείς: Δείτε τα teaser της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha
Τρομεροί γονείς: Δείτε τα teaser της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
«FORMULA 1»: Το 16ο Grand Prix της Μόντσα στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+
«FORMULA 1»: Το 16ο Grand Prix της Μόντσα στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+
Το «Buongiorno» επιστρέφει στο MEGA - Τι ώρα θα ξεκινά η εκπομπή;
Το «Buongiorno» επιστρέφει στο MEGA - Τι ώρα θα ξεκινά η εκπομπή;
Κανονικά μαζί στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος - όλη η αλήθεια για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε
Κανονικά μαζί στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος - όλη η αλήθεια για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το "Dead Dance"!⚰️