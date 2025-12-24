2025-12-24 09:28:49
Φωτογραφία για «Στο Παρά Πέντε»: Σαρωτικό comeback με 47% – Άγγιξε το 52% στο δυναμικό κοινό
Το χθεσινό τηλεοπτικό ραντεβού με το «Στο Παρά Πέντε» εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή συναισθημάτων, που άγγιξε βαθιά το κοινό. Γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία και δυνατές αναμνήσεις συνυπήρχαν σε ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός, το οποίο θύμισε σε όλους γιατί η σειρά κατέχει μια τόσο ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές παρέδωσαν ένα καλοδουλεμένο και απολαυστικό show, κερδίζοντας ξανά το στοίχημα με τους τηλεθεατές και αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κόσμου παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου.

Αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στους πίνακες τηλεθέασης. Το «Στο Παρά Πέντε» κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό, κινούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια σε ποσοστά άνω του 40%, ενώ στο τέταρτο 23:15 – 23:30 άγγιξε το εντυπωσιακό 52%. Ο μέσος όρος της βραδιάς διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά υψηλό 47%, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική του απήχηση και τη διαχρονική του δύναμη.

Πηγή: tvnea.com
