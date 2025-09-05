2025-09-05 16:41:38
Φωτογραφία για Συνάντηση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, με αντικείμενο τα έργα μεταφορών στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας προς τους πολίτες και την οδηγική ασφάλεια.Νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης είχε σύσκεψη εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Σωκράτη sidirodromikanea
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Βρέθηκαν σε κελάρι δικαστικά αρχεία για τη ληστεία του τρένου
Βρέθηκαν σε κελάρι δικαστικά αρχεία για τη ληστεία του τρένου
