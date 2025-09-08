2025-09-08 17:22:18
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του Action 24 για τη νέα σεζόν



Το ACTION 24 υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική χρονιά με μια φρέσκια, λιτή και σύγχρονη καμπάνια που εκφράζει την ανανεωμένη πορεία του σταθμού και αναδεικνύει την ταυτότητα και το όραμά του. Με μινιμαλιστική, ασπρόμαυρη αισθητική, η καμπάνια δίνει τον πρώτο λόγο στους ανθρώπους του ACTION 24, εκείνους που καθημερινά κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού με έγκυρη ενημέρωση, ουσιαστική ανάλυση και ποιοτική ψυχαγωγία, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί το πέρασμα του σταθμού στη νέα digital εποχή.

Τη φετινή σεζόν, ΤΟ ACTION 24 φέρνει ενημέρωση με αξιοπιστία και κύρος, ψυχαγωγία με περιεχόμενο που ξεχωρίζει και αθλητισμό με τον παλμό των μεγάλων διοργανώσεων. Με το σύνθημα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ», ο σταθμός επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία του σε όλα όσα απασχολούν τον πολίτη: την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Στον πυρήνα της στρατηγικής μας βρίσκεται η δέσμευση για ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που συνδυάζει εγκυρότητα, ποιότητα και προσβασιμότητα. ΤΟ ACTION 24 συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμο περιεχόμενο και πολυεπίπεδη ψηφιακή παρουσία, με στόχο να βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον πολίτη, όποτε και όπου τον χρειάζεται.

Καλή σεζόν!

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καμπάνια της νέας σεζόν του ACTION 24:









Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό: Μια ήρεμη, φωτεινή πρεμιέρα με περιθώρια βελτίωσης...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό: Μια ήρεμη, φωτεινή πρεμιέρα με περιθώρια βελτίωσης...
Επιστρέφει στα δελτία του ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επιστρέφει στα δελτία του ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «Weekend Live» - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «Weekend Live» - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Καλημέρα Ελλάδα : Αυτό είναι το πρώτο teaser με Παναγιώτη Στάθη - Άννα Λιβαθυνού (Video)
Καλημέρα Ελλάδα : Αυτό είναι το πρώτο teaser με Παναγιώτη Στάθη - Άννα Λιβαθυνού (Video)
Ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤnews
Ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤnews
ΣΚΑΪ: Απέκτησε τα Ολυμπιακά ακίνητα και θα ανανεώσει τεχνολογικά την εικόνα του με υπερσύγχρονα studio
ΣΚΑΪ: Απέκτησε τα Ολυμπιακά ακίνητα και θα ανανεώσει τεχνολογικά την εικόνα του με υπερσύγχρονα studio
Πρεμιέρα για το “Το ’χουμε” με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ - Τι είπε ο παρουσιαστής;
Πρεμιέρα για το “Το ’χουμε” με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ - Τι είπε ο παρουσιαστής;
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων