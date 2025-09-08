





Ο ΣΚΑΪ, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει ότι διευρύνει τις δραστηριότητές του στον χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών, καθώς, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, απέκτησε από σήμερα και για τα τρία προσεχή χρόνια και τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά στούντιο (πλέον των 6.500 τετραγωνικών μέτρων) που στεγάζονται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Γαλατσίου.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ προτίθεται να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει τα εν λόγω στούντιο τα προσεχή χρόνια, κυρίως για τη δημιουργία προγραμμάτων ψυχαγωγίας, καθώς είναι ήδη έτοιμο στις εγκαταστάσεις του Νέου Φαλήρου το νέο υπερσύγχρονο τεχνολογικά στούντιο του ΣΚΑΪ που θα βγει σύντομα στον αέρα, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα στις ενημερωτικές του εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων.







Πηγή: tvnea.com