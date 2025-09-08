2025-09-08 16:06:20
Φωτογραφία για Καλημέρα Ελλάδα : Αυτό είναι το πρώτο teaser με Παναγιώτη Στάθη - Άννα Λιβαθυνού (Video)

 





Η ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει ανανεωμένη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το δημοφιλές πρόγραμμα θα μας υποδέχεται καθημερινά με νέο παρουσιαστικό δίδυμο: τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε αποκαλύπτει την αλλαγή σελίδας για την εκπομπή. Ο Στάθης και η Λιβαθυνού αναλαμβάνουν να δώσουν μια φρέσκια πνοή, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή αξία της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης που χαρακτηρίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» εδώ και 35 χρόνια.

Η εκπομπή θα προβάλλεται στον ΑΝΤ1 από 06:00 έως 09:00 κάθε πρωί, ανοίγοντας την ενημερωτική ατζέντα της ημέρας, λίγο πριν το «Πρωινό».

Στο πλευρό των παρουσιαστών θα βρίσκεται έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων:

Δημήτρης Χριστούλιας (οικονομικό ρεπορτάζ)

Γιώργος Σπανουδάκης (αθλητικά)

Λάζος Μαντικός

Δώρα Γεωργιάδη

Ναταλία Πολυχρονίδου

Αλεξάνδρα Καραγεώργη

Ντέμη Ντάβαρη

Αλκίνοος Βλαχόπουλος (Θεσσαλονίκη)

Την αρχισυνταξία υπογράφει η Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Παναγιωτίδης.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε πρεμιέρα το 1992 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση. Με το νέο δίδυμο παρουσιαστών, η εκπομπή μπαίνει σε μια νέα εποχή, με στόχο να συνδυάσει την αξιοπιστία με τη φρέσκια ματιά στην επικαιρότητα.



Δείτε το teaser 







Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΚΑΪ: Απέκτησε τα Ολυμπιακά ακίνητα και θα ανανεώσει τεχνολογικά την εικόνα του με υπερσύγχρονα studio
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΚΑΪ: Απέκτησε τα Ολυμπιακά ακίνητα και θα ανανεώσει τεχνολογικά την εικόνα του με υπερσύγχρονα studio
Ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤnews
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤnews
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Τι ώρα θα ξεκινά;
Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρεμιέρα για το “Το ’χουμε” με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ - Τι είπε ο παρουσιαστής;
Πρεμιέρα για το “Το ’χουμε” με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ - Τι είπε ο παρουσιαστής;
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων
«Power Talk»: Συναγερμός στον ΣΚΑΪ για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Έρχεται μίνι λίφτινγκ...
«Power Talk»: Συναγερμός στον ΣΚΑΪ για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Έρχεται μίνι λίφτινγκ...
Το “Exathlon” αλλάζει ώρα για να ανακάμψει στην τηλεθέαση
Το “Exathlon” αλλάζει ώρα για να ανακάμψει στην τηλεθέαση
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!