





Η ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει ανανεωμένη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το δημοφιλές πρόγραμμα θα μας υποδέχεται καθημερινά με νέο παρουσιαστικό δίδυμο: τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε αποκαλύπτει την αλλαγή σελίδας για την εκπομπή. Ο Στάθης και η Λιβαθυνού αναλαμβάνουν να δώσουν μια φρέσκια πνοή, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή αξία της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης που χαρακτηρίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» εδώ και 35 χρόνια.

Η εκπομπή θα προβάλλεται στον ΑΝΤ1 από 06:00 έως 09:00 κάθε πρωί, ανοίγοντας την ενημερωτική ατζέντα της ημέρας, λίγο πριν το «Πρωινό».

Στο πλευρό των παρουσιαστών θα βρίσκεται έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων:

Δημήτρης Χριστούλιας (οικονομικό ρεπορτάζ)

Γιώργος Σπανουδάκης (αθλητικά)

Λάζος Μαντικός

Δώρα Γεωργιάδη

Ναταλία Πολυχρονίδου

Αλεξάνδρα Καραγεώργη

Ντέμη Ντάβαρη

Αλκίνοος Βλαχόπουλος (Θεσσαλονίκη)

Την αρχισυνταξία υπογράφει η Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Παναγιωτίδης.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε πρεμιέρα το 1992 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση. Με το νέο δίδυμο παρουσιαστών, η εκπομπή μπαίνει σε μια νέα εποχή, με στόχο να συνδυάσει την αξιοπιστία με τη φρέσκια ματιά στην επικαιρότητα.







Δείτε το teaser







Πηγή: tvnea.com