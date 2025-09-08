





Η πρεμιέρα της εκπομπής «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ έδειξε από το πρώτο κιόλας λεπτό ότι επενδύει στην εικόνα και την αίσθηση «φρεσκάδας». Το στούντιο είναι φωτεινό, ανοιχτόχρωμο, με προσεγμένα γραφικά και γενικά μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε σύγχρονη τηλεόραση. Αυτό από μόνο του δίνει πόντους σε μια ζώνη που ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος και η πρώτη εντύπωση μετράει.

Η εκπομπή κινείται σε ψύχραιμους τόνους, χωρίς τις φασαρίες και τις υπερβολές που συχνά συναντάμε σε αντίστοιχα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό λειτουργεί θετικά για τον θεατή που αναζητά μια πιο χαλαρή αλλά ταυτόχρονα ευχάριστη πρόταση τα μεσημέρια. Ο ρυθμός είναι καλός και η συνολική αίσθηση αφήνει θετικό αποτύπωμα.

Στα αρνητικά σημεία, ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν, είτε στο κομμάτι της ενημέρωσης είτε της ψυχαγωγίας, δείχνουν να μην πείθουν ιδιαίτερα και περνούν μάλλον αδιάφορα. Εδώ η εκπομπή φαίνεται να χρειάζεται χρόνο και ίσως καλύτερη κατανομή ρόλων, ώστε να αποκτήσει πιο δυνατή ταυτότητα και να μη χαθεί η «χημεία» μέσα στην ομάδα.

Συνολικά, το «Το ‘χουμε» ξεκίνησε ως μια καλοδουλεμένη προσπάθεια, με σαφές πλεονέκτημα την εικόνα και τη νηφαλιότητα του ύφους. Αν καταφέρει να «γεμίσει» τα κενά σε επίπεδο προσώπων και να δώσει πιο ξεκάθαρη σφραγίδα στην ομάδα, έχει τις προϋποθέσεις να σταθεί ανταγωνιστικά και να κερδίσει το δικό του κοινό.

ΥΓ. : Η εκπομπή αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο είναι στον αέρα και δεν έχει ρίξει τίτλους τέλους.

Πηγή: tvnea.com