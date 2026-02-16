





Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής του «Sing for Greece 2026» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 14 υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%).

«Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να είσαι αυθεντικός» δήλωσε ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το show «Sing for Greece 2026», με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στον αποψινό Τελικό, οι 14 ερμηνευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ερμηνεύοντας μοναδικά τα τραγούδια τους.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο good job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», και την τρίτη θέση η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι».

Το κέφι, ο ρυθμός και η μουσική ήταν οι πρωταγωνιστές της μαγευτικής βραδιάς του Μεγάλου Τελικού, που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, φαν του διαγωνισμού, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, ο πρέσβης της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ και ο πρέσβης της Μολδαβίας, Αντρέι Ποπόφ.







Η κυρία Γκίλφοϊλ δήλωσε ενθουσιασμένη από τη διοργάνωση και συνομιλώντας με εργαζόμενους της ΕΡΤ, έδωσε συγχαρητήρια για την υπέροχη βραδιά, τονίζοντας ότι η οργάνωση ήταν εξαιρετική.







Ξεχωριστή στιγμή του Τελικού ήταν η εμφάνιση του μοναδικού Χρήστου Μάστορα, του καλλιτέχνη με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.







Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής είναι:







Χαρά Κεφαλά, Vocal Coach, Musical Theater Performer – Πρόεδρος

Μιχάλης Μαρίνος, Ηθοποιός

Μαρίνα Σπανού, Τραγουδοποιός

Γιάννης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μαρία Ηλιάκη, Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια







Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής είναι:







Andrei Zapsa, Μαέστρος, Αν. Γεν. Διευθυντής & Επικεφαλής Προγράμματος Μολδαβικής Τηλεόρασης – Πρόεδρος

Benedikt Wiehle, Δημοσιογράφος Δημόσιας Γερμανικής Ραδιοφωνίας SWR3

Lasha Kapanadge, Head of Media Γεωργιανής Αποστολής

Jelena Tomasevic Bosiljcic, Ερμηνεύτρια, Σερβία

Ludovic Julien HUREL, Head of Media Γαλλικής Αποστολής







Αναλυτικά η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον Τελικό του Sing for Greece 2026:







«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί

«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί

«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί

«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί

«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί

«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί

«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί

«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί

«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί

«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί

«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί

«Europa», STEFI – 1 βαθμός

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί

