Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Το ’χουμε», πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τον Κώστα Τσουρό στο τιμόνι της παρουσίασης.

Ο δημοσιογράφος καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό με χαμόγελο και ενθουσιασμό, ανοίγοντας την εκπομπή με τα εξής λόγια:

«Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε! Ένα πράγμα έχω να σας πω, εδώ… το ‘χουμε! Είναι η πρώτη μας εκπομπή εδώ στον ΣΚΑΪ και πραγματικά επειδή όλοι στην καθημερινότητά μας πάντα λέμε ότι το ‘χουμε, αυτό θα κάνουμε κι εδώ μαζί σας. Όλοι μαζί θα λέμε το ‘χουμε, θα σας κλείνουμε το μάτι, θα μας κλείνετε το μάτι και θα λέμε όλα πάνε καλά. ΣΚΑ(Ε)Ι δεν ΣΚΑ(Ε)Ι ο τζίτζικας, εμείς θα είμαστε εδώ παρέα κάθε μέρα στον ΣΚΑΪ, 15:30».







Στη συνέχεια, ο Κώστας Τσουρός σύστησε στο κοινό τους συνεργάτες που θα τον πλαισιώνουν καθημερινά: την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου, τον Στέργιο Σαμαρτζή, τη Ναταλία Αργυράκη, τη Τζώρτζια Γεωργίου και τον Χάρη Λεμπιδάκη. Μαζί πέρασαν στο κύριο κομμάτι της εκπομπής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα ότι πρόκειται για μία ζωντανή και γεμάτη ενέργεια παρέα, που φιλοδοξεί να κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές κάθε απόγευμα.

Πηγή: tvnea.com