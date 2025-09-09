2025-09-09 08:18:18

Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.eleftherostypos.grΣύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ