2025-09-09 08:18:18
Φωτογραφία για Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.eleftherostypos.grΣύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
PC gaming: TA 32 GB RAM ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 16 GB
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
PC gaming: TA 32 GB RAM ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 16 GB
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
Hellenic Train: Βλάβη στο σύστημα κλιματισμού σε τμήμα της αμαξοστοιχίας IC 54
Hellenic Train: Βλάβη στο σύστημα κλιματισμού σε τμήμα της αμαξοστοιχίας IC 54
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Hellenic train (15-16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Hellenic train (15-16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
«Γιατί ρε πατέρα;: Αυτή είναι η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1
«Γιατί ρε πατέρα;: Αυτή είναι η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1
Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.
Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.