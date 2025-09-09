Η εικόνα του PC gaming αλλάζει γρήγορα και η πιο πρόσφατη έρευνα Steam Hardware Survey το επιβεβαιώνει. Τον Αύγουστο του 2025, οι παίκτες με 32 GB RAM έφτασαν το 35,42 %, ανεβαίνοντας αισθητά από το 32,85 % του Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, η πάλαι ποτέ κυρίαρχη κατηγορία των 16 GB συνέχισε να χάνει έδαφος, πέφτοντας στο 41,67 % από το 43,12 % λίγους μήνες νωρίτερα. Αν ο ρυθμός αυτός διατηρηθεί, πριν το τέλος του έτους η 32άρα μνήμη μπορεί να γίνει το νέο «στάνταρ» στο gaming.

Πίσω από αυτήν την τάση βρίσκονται πολλοί παράγοντες. Η πτώση των τιμών στη DDR5 μνήμη καθιστά πιο εφικτή την αναβάθμιση, ενώ ολοένα περισσότερα παιχνίδια υψηλού προϋπολογισμού (AAA τίτλοι) συνιστούν πλέον 32 GB για ομαλή εμπειρία. Σε περιβάλλοντα που συνδυάζουν gaming, streaming και multitasking, η επιπλέον μνήμη λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε κολλήματα και πτώσεις καρέ.

Υπάρχει και τεχνική διάσταση. Τα περισσότερα νέα κιτ μνήμης στηρίζονται σε διαμόρφωση dual-channel DDR5 με δύο DIMMs των 16 GB, κάτι που οδηγεί φυσικά στην υιοθέτηση των 32 GB. Αντίθετα, τα modules των 8 GB σπανίζουν πλέον στην αγορά, καθιστώντας λιγότερο ελκυστική την επιλογή ενός συστήματος με 16 GB, αφού στερείται απόδοσης και δυνατότητας αναβάθμισης.

Αν και ορισμένοι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι, σημειώνοντας ότι η πλήρης επικράτηση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και τα μέσα του 2026, η γενική εικόνα είναι ξεκάθαρη: το «γλυκό σημείο» των 16 GB χάνει την αίγλη του. Η αγορά δείχνει να μετατοπίζεται σε μια νέα ισορροπία όπου τα 32 GB δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για συστήματα που αντέχουν στον χρόνο.

Για όσους σχεδιάζουν νέα builds ή σκέφτονται αναβάθμιση, το μήνυμα είναι σαφές. Η επένδυση σε 32 GB RAM δεν είναι μόνο μια κίνηση για το σήμερα, αλλά και ένα στοίχημα ότι το PC θα αντέξει τις ολοένα πιο απαιτητικές γενιές παιχνιδιών που έρχονται.

