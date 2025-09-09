2025-09-09 08:09:03
Φωτογραφία για PC gaming: TA 32 GB RAM ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 16 GB

 



Η εικόνα του PC gaming αλλάζει γρήγορα και η πιο πρόσφατη έρευνα Steam Hardware Survey το επιβεβαιώνει. Τον Αύγουστο του 2025, οι παίκτες με 32 GB RAM έφτασαν το 35,42 %, ανεβαίνοντας αισθητά από το 32,85 % του Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, η πάλαι ποτέ κυρίαρχη κατηγορία των 16 GB συνέχισε να χάνει έδαφος, πέφτοντας στο 41,67 % από το 43,12 % λίγους μήνες νωρίτερα. Αν ο ρυθμός αυτός διατηρηθεί, πριν το τέλος του έτους η 32άρα μνήμη μπορεί να γίνει το νέο «στάνταρ» στο gaming.

 

Πίσω από αυτήν την τάση βρίσκονται πολλοί παράγοντες. Η πτώση των τιμών στη DDR5 μνήμη καθιστά πιο εφικτή την αναβάθμιση, ενώ ολοένα περισσότερα παιχνίδια υψηλού προϋπολογισμού (AAA τίτλοι) συνιστούν πλέον 32 GB για ομαλή εμπειρία. Σε περιβάλλοντα που συνδυάζουν gaming, streaming και multitasking, η επιπλέον μνήμη λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε κολλήματα και πτώσεις καρέ.

 

Υπάρχει και τεχνική διάσταση. Τα περισσότερα νέα κιτ μνήμης στηρίζονται σε διαμόρφωση dual-channel DDR5 με δύο DIMMs των 16 GB, κάτι που οδηγεί φυσικά στην υιοθέτηση των 32 GB. Αντίθετα, τα modules των 8 GB σπανίζουν πλέον στην αγορά, καθιστώντας λιγότερο ελκυστική την επιλογή ενός συστήματος με 16 GB, αφού στερείται απόδοσης και δυνατότητας αναβάθμισης.

 

Αν και ορισμένοι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι, σημειώνοντας ότι η πλήρης επικράτηση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και τα μέσα του 2026, η γενική εικόνα είναι ξεκάθαρη: το «γλυκό σημείο» των 16 GB χάνει την αίγλη του. Η αγορά δείχνει να μετατοπίζεται σε μια νέα ισορροπία όπου τα 32 GB δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για συστήματα που αντέχουν στον χρόνο.

 

Για όσους σχεδιάζουν νέα builds ή σκέφτονται αναβάθμιση, το μήνυμα είναι σαφές. Η επένδυση σε 32 GB RAM δεν είναι μόνο μια κίνηση για το σήμερα, αλλά και ένα στοίχημα ότι το PC θα αντέξει τις ολοένα πιο απαιτητικές γενιές παιχνιδιών που έρχονται.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγωδία στο Μεξικό: Αμαξοστοιχία παρέσυρε πούλμαν , τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Intel Core 5 120: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 12ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ budget gaming CPUs
Intel Core 5 120: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 12ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ budget gaming CPUs
NVIDIA ETOIMAZEI TEXNOLOGIA Arm-based gaming SoC για laptop
NVIDIA ETOIMAZEI TEXNOLOGIA Arm-based gaming SoC για laptop
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ GAMING ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ GAMING ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Η Qualcomm ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Snapdragon G Series 2025 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ gaming
Η Qualcomm ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Snapdragon G Series 2025 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ gaming
Η Google ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ gaming ΣΤΙΣ Android ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η Google ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ gaming ΣΤΙΣ Android ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Hellenic train (15-16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Hellenic train (15-16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
«Γιατί ρε πατέρα;: Αυτή είναι η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1
«Γιατί ρε πατέρα;: Αυτή είναι η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1
Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.
Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.
Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»
Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»