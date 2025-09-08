Μία κωμική σειρά μυστηρίου έρχεται στον ΑΝΤ1 με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;» που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και τρία εκατομμύρια ευρώ αποτελούν τον βασικό κορμό της σειράς που σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com θα δούμε από τν Δευτέρα 22 Σκέπτεται στις 22:30 στη συχνότητα του ΑΝΤ1.







Η υπόθεση

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη, από τρεις διαφορετικούς γάμους, μία πρώην κουνιάδα, μία πρώην σύζυγος, μία νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και φυσικά το δεξί χέρι και συνεργάτης του στις βρωμοδουλειές του. Ο συνεργάτης του Τσατσάνη θέλει πίσω τα λεφτά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Το κυνηγητό για τα τρία εκατομμύρια ξεκινά… Μια κωμική περιπέτεια μυστηρίου, όπου η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο αίνιγμα.

Πηγή: tvnea.com