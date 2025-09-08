2025-09-08 23:13:12

Στην εκδήλωση με θέμα «Τα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Growthfund Agora, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ μίλησε ο Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ Ο κ. Τσαπρούνης ξεκίνησε την ομιλία του με δύο ευχάριστες ειδήσεις: Την ολοκλήρωση ρευματοδότησης της νέας γραμμής του Μετρό προς την Καλαμαριά και τις επιτυχείς πρώτες sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ