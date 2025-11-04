2025-11-04 14:03:53
Φωτογραφία για Ινδία: Σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματικό τρένο στο Μπιλασπούρ του Τσατίσγκαρ: 10 νεκροί.
Ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή Μπιλασπούρ του Τσατίσγκαρ. Ένα επιβατικό τρένο της εταιρείας Κόρμπα συγκρούστηκε με ένα εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άτομα να σκοτωθούν και πολλά άλλα να τραυματιστούν. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Λαλ Καντ, στη σιδηροδρομική γραμμή Μπιλασπούρ-Κάτνι.bhaskarenglish.inΟι σιδηροδρομικοί και τοπικοί αξιωματούχοι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΡΕΝ: Δυναμική άνοδό με το 12ωρο live πρόγραμμα τον Οκτώβριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Ζευγάρι έσωσε έξι επιβάτες μετά από επίθεση σε τρένο
Ζευγάρι έσωσε έξι επιβάτες μετά από επίθεση σε τρένο
Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να πάρει ομήρους σε τρένο
Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να πάρει ομήρους σε τρένο
Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία - Δέκα τραυματίες, δύο συλλήψεις.
Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία - Δέκα τραυματίες, δύο συλλήψεις.
Σύντομα θα μπορείτε να ταξιδέψετε από την Ελβετία στη Σουηδία με το νέο τρένο με κρεβάτια
Σύντομα θα μπορείτε να ταξιδέψετε από την Ελβετία στη Σουηδία με το νέο τρένο με κρεβάτια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!
Στον ΕΟΠΥΥ και επίσημα όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις!
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;