2025-11-04 14:03:53

Ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή Μπιλασπούρ του Τσατίσγκαρ. Ένα επιβατικό τρένο της εταιρείας Κόρμπα συγκρούστηκε με ένα εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άτομα να σκοτωθούν και πολλά άλλα να τραυματιστούν. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Λαλ Καντ, στη σιδηροδρομική γραμμή Μπιλασπούρ-Κάτνι.bhaskarenglish.inΟι σιδηροδρομικοί και τοπικοί αξιωματούχοι sidirodromikanea

