2025-09-09 08:44:10

Η Ελβετία συχνά κατατάσσεται ως η καλύτερη στην Ευρώπη στο σύνολό της, αλλά τι γίνεται με την ΕΕ ξεχωριστά;Μια συζήτηση έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο μετά τον ισχυρισμό του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ότι η χώρα του έχει τα δεύτερα πιο συνεπή τρένα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη.euronews.com«Ο δείκτης ακρίβειας που έχουμε, ο δείκτης ακρίβειας της Renfe [της εθνικής sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ