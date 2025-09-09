2025-09-09 10:24:13
Η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, «Power Talk», συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 4,1% στο δυναμικό κοινό. Παρά την προσπάθεια ανανέωσης και το διαφορετικό concept, τα νούμερα δείχνουν πως η ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού παραμένει περιορισμένη.

Αναλυτικά η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο είχε ως εξής:

17:45 – 17:59 ➝ 2,3%

18:00 – 18:14 ➝ 3,9%

18:15 – 18:29 ➝ 3,9%

18:30 – 18:44 ➝ 4,2%

18:45 – 18:59 ➝ 4,1%

19:00 – 19:14 ➝ 4,5%

19:15 – 19:29 ➝ 5,5% (κορυφαίο σημείο)

19:30 – 19:44 ➝ 4,4%

Παρά τη μικρή άνοδο προς το τέλος, η συνολική εικόνα παραμένει άσχημη και φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παρουσιάστρια στην απογευματινή ζώνη.

Πηγή: tvnea.com
