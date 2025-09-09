Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να ανακοινώνουν δέσμη μέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και υγειονομικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα ο Aδ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως ήδη «ξεκινήσαμε τη διανομή κατ' οίκον φαρμάκων και τώρα ξεκινάμε από την άλλη εβδομάδα και τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων για να σβήσουμε τις ουρές της ντροπής των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ».

Παράλληλα, εντός του φθινοπώρου στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω», αναμένονται ακόμη δύο προγράμματα πρόληψης, το ένα για τη νεφρική δυσλειτουργία και το άλλο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, σύμφωνα με την αν. υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ όπως έχει γίνει ήδη γνωστό στην προληπτική δράση της παχυσαρκίας εμπλέκονται τα φαρμακεία της επικράτειας.

Για το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης της διανομής των ΦΥΚ από τα φαρμακεία, ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς, μιλώντας στο f.daily, εξήγησε πως υπάρχουν ακόμη διαδικαστικές λεπτομέρειες και λογιστικά προβλήματα τα οποία πρέπει να έχουν λυθεί πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης. Πάντως έχουν ήδη ανακοινωθεί οι θεραπευτικές κατηγορίες των σκευασμάτων που θα διακινούνται από τους φαρμακοποιούς και αυτά συνοπτικά είναι:

Αντι-ιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα Β Σκευάσματα για το άσθμα Φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Αντινεοπλασματικοί παράγοντες Βιολογικοί παράγοντες

Ο Απ. Βαλτάς σημείωσε πως οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν κανονικά τη συνταγή, τονίζοντας ότι «δεν θα είμαστε διακινητές κιτίων από τον ΕΟΠΥΥ και οι διαδικασίες χορήγησης των ΦΥΚ θα είναι ακριβώς ίδια με αυτές της διάθεσης των άλλων φαρμάκων». Πάντως, στόχος, όπως είπε, είναι να ελαχιστοποιηθούν χρονικά οι διαδικασίες εκτέλεσης των συνταγών, καθώς θα διακινούνται κατά προσέγγιση επιπλέον 2.800 συνταγές ΦΥΚ ανά ημέρα, ενώ θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί αρχικά η πρόβλεψη αυστηρότατων ελέγχων.

Σχολιάζοντας την επικείμενη διάθεση των ΦΥΚ από τα κοινοτικά φαρμακεία ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κώστας Μανωλόπουλος δήλωσε στο f.daily πως «ήδη η διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία έχει καθυστερήσει δύο μήνες, καθώς αναμενόταν από τον Ιούλιο, τη στιγμή που οι ασθενείς προσέρχονται στα φαρμακεία πιστεύοντας πως θα εξυπηρετηθούν».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του ΦΣΑ, Γιάννης Δαγρές τόνισε πως ανάλογες δηλώσεις έγιναν ακριβώς πριν από δύο εβδομάδες συμπληρώνοντας ότι «δεν είμαστε κακόπιστοι αλλά αν πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα θα πρέπει κάποια στιγμή τελικά να ενημερωθούμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της χορήγησης και αν είναι έτσι όπως έχει συμφωνηθεί με τον κλάδο μας».

Δημιουργείται Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων: Το ελληνικό σχέδιο για τις νέες θεραπείες είναι από τα πιο ανεπτυγμένα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον υπ. Υγείας

Την ενίσχυση με 50 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού καναλιού με την ονομασία Ταμείο Καινοτομίας που στόχο θα έχει τη χρηματοδότηση αποκλειστικά καινοτόμων θεραπειών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.







Παράλληλα, η πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα, με ταυτόχρονη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται διαχρονικά υψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο που πραγματοποίησε ο Economist, παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ. Ο Αδ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις επενδύσεις στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τονίζοντας ότι το επενδυτικό clawback έφερε επενδύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. «Φτιάχνονται εργοστάσια σε όλη τη χώρα, χτίζουμε τις παραγωγικές δυνάμεις για τα επόμενα 25 χρόνια», είπε, κάνοντας λόγο για χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, την αναζήτηση ταλέντων και την επιστροφή νέων Ελλήνων από το εξωτερικό.

Παράλληλα, παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο για τις νέες θεραπείες, το οποίο χαρακτήρισε από τα πιο ανεπτυγμένα στην Ευρώπη, με στόχο την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί.

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της ΠΕΦ, σημείωσε πως η βιομηχανία φαρμάκου στην Ελλάδα προσφέρει μισθούς 30% υψηλότερους από άλλους τομείς, κάτι που συμβάλλει στη συγκράτηση προσωπικού, ενώ τόνισε την ανάγκη καλύτερου κεντρικού σχεδιασμού στη διάθεση πόρων για την έρευνα.

πηγή: Φαρμακευτικός Κόσμος

