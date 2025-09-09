2025-09-09 10:24:12
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: «Εστιάζω στο τι θα κάνουμε καλύτερα εμείς– όχι στους απέναντι»
Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε!». Ο παρουσιαστής αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν, το ανανεωμένο «Πρωινό» αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Αναφερόμενος στο trailer που ήδη κυκλοφορεί και έχει συζητηθεί αρκετά, εξήγησε ποια ήταν η σκέψη και η πρόθεση πίσω από την ιδέα:

«Ξεκίνησαν οι συσκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς μιλάω περισσότερο απ΄όσο πρέπει», σχολίασε με χιούμορ, για να συνεχίσει:

«Γίνεται όλη αυτή η πλάκα, ότι δεν αφήνω κανέναν να μιλάει και σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο τρολ, να είναι χιουμοριστικό. Προφανώς ήξεραν όλοι ότι θα σπικάρω, το trailer ήταν μια ιδέα του σταθμού όχι δικιά μου».

Η νέα τηλεοπτική χρονιά φέρνει και αλλαγές στην ώρα προβολής της εκπομπής, αφού πλέον το «Πρωινό» θα ξεκινά μία ώρα νωρίτερα.


«Στις 9 θα ξεκινάμε. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός. Πάντα είχα μία λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές, ποτέ. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές και μαχόμαστε για το καλύτερο, άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο το δικό σου, το τί θα κάνεις καλύτερα εσύ. Άρα εστιάζω το τί θα κάνουμε καλύτερα εμείς», υπογράμμισε ο Γιώργος Λιάγκας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία του στον ανταγωνισμό.

Όπως έκανε γνωστό, το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινά στις 12:30, κάτι που σημαίνει ότι το «Πρωινό» θα ολοκληρώνεται στις 12:20, ώστε να δοθεί απρόσκοπτα η πάσα στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μπέττυ Μαγγίρα: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό της μέλλον...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπέττυ Μαγγίρα: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό της μέλλον...
Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το "Dead Dance"!⚰️
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
όταν με ρώτησαν – και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ
Η Alstom εξασφαλίζει σύμβαση ύψους 538 εκατ. ευρώ για τρένα με μπαταρίες στη Νέα Ζηλανδία
Η Alstom εξασφαλίζει σύμβαση ύψους 538 εκατ. ευρώ για τρένα με μπαταρίες στη Νέα Ζηλανδία
"Να μ' αγαπάς": Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα!
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου