Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε!». Ο παρουσιαστής αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν, το ανανεωμένο «Πρωινό» αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.Αναφερόμενος στο trailer που ήδη κυκλοφορεί και έχει συζητηθεί αρκετά, εξήγησε ποια ήταν η σκέψη και η πρόθεση πίσω από την ιδέα:«Ξεκίνησαν οι συσκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς μιλάω περισσότερο απ΄όσο πρέπει», σχολίασε με χιούμορ, για να συνεχίσει:«Γίνεται όλη αυτή η πλάκα, ότι δεν αφήνω κανέναν να μιλάει και σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο τρολ, να είναι χιουμοριστικό. Προφανώς ήξεραν όλοι ότι θα σπικάρω, το trailer ήταν μια ιδέα του σταθμού όχι δικιά μου».Η νέα τηλεοπτική χρονιά φέρνει και αλλαγές στην ώρα προβολής της εκπομπής, αφού πλέον το «Πρωινό» θα ξεκινά μία ώρα νωρίτερα.«Στις 9 θα ξεκινάμε. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός. Πάντα είχα μία λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές, ποτέ. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές και μαχόμαστε για το καλύτερο, άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο το δικό σου, το τί θα κάνεις καλύτερα εσύ. Άρα εστιάζω το τί θα κάνουμε καλύτερα εμείς», υπογράμμισε ο Γιώργος Λιάγκας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία του στον ανταγωνισμό.Όπως έκανε γνωστό, το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινά στις 12:30, κάτι που σημαίνει ότι το «Πρωινό» θα ολοκληρώνεται στις 12:20, ώστε να δοθεί απρόσκοπτα η πάσα στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.Πηγή: tvnea.com