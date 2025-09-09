2025-09-09 09:01:13

Η Alstom έλαβε σύμβαση ύψους 538 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία καλύπτει 18 ηλεκτρικά προαστιακά τρένα με μπαταρία και 35 χρόνια συντήρησης του στόλου, σε μια συναλλαγή που διασφαλίζει τη μελλοντική βιωσιμότητα του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου του Ουέλινγκτον. Φωτογραφία: ΆλστομRailway Supply.Η συμφωνία με την Alstom αλλάζει τον στόλο τρένων του ΓουέλινγκτονΗ συμφωνία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ