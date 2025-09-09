2025-09-09 09:01:13
Φωτογραφία για Η Alstom εξασφαλίζει σύμβαση ύψους 538 εκατ. ευρώ για τρένα με μπαταρίες στη Νέα Ζηλανδία
Η Alstom έλαβε σύμβαση ύψους 538 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία καλύπτει 18 ηλεκτρικά προαστιακά τρένα με μπαταρία και 35 χρόνια συντήρησης του στόλου, σε μια συναλλαγή που διασφαλίζει τη μελλοντική βιωσιμότητα του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου του Ουέλινγκτον. Φωτογραφία: ΆλστομRailway Supply.Η συμφωνία με την Alstom αλλάζει τον στόλο τρένων του ΓουέλινγκτονΗ συμφωνία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Να μ' αγαπάς: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Να μ' αγαπάς": Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα!
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα ΦΥΚ και οι νέες υπηρεσίες βρέθηκαν στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Μετρό: Διετής συντήρηση σε ασανσέρ και σε κυλιόμενες σκάλες - Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση
Μετρό: Διετής συντήρηση σε ασανσέρ και σε κυλιόμενες σκάλες - Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Επαλήθευση στοιχείων: Ποια χώρα της ΕΕ έχει τα πιο συνεπή τρένα;
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν τον μήνα οι συνταξιούχοι [πίνακες]
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας