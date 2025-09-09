2025-09-09 10:24:11

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε στο Καλοκαίρι Παρέα για το τηλεοπτικό της μέλλον και το «ναυάγιο» με εκπομπή στην ΕΡΤ.



«Μεγάλη πρεμιέρα, μεγάλο άγχος. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Σε αυτό το πρωινό θα ακούτε την Μαντάμ Μπακίρα, η οποία θα λύνει τα ερωτικά προβλήματα των ακροατών» είπε για την πρεμιέρα της στο ραδιόφωνο.



Σε σχόλιο του Αλέξη Μίχα για τις μουσικές εμφανίσεις που φημολογείται ότι θα κάνει μέσα στον χειμώνα, είπε: «Για να δούμε, Αλέξη, θα πέσεις μέσα; Κάτι συζητάω, κάτι ετοιμάζω. Μακάρι όλα να πάνε καλά».



Για την εκπομπή που θα παρουσίαζε στην ΕΡΤ αλλά ναυάγησε, είπε: «Υπάρχουν πιθανότητες να δούμε αυτή την εκπομπή (σ.σ με την οποία συζητούσε με την ΕΡΤ). Κάναμε διάφορες κρούσεις με την εταιρεία παραγωγής. Αυτή η εκπομπή θα γίνει όπως και να έχει. Είμαι στο μουντ να το κάνω, δεν θα με σταματήσει κάνεις από το να την κάνω. Δεν έχει σημασία τι ήταν αυτό που το σταμάτησε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή αυτή η εκπομπή θα γίνει. Κρούση δεν υπάρχει από κάποιο κανάλι, αλλά και να το σκέφτονται, κρούση δεν υπάρχει».



Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι αποφασισμένη μόνο για αυτό. Αν έρθει κάτι που μου ταιριάζει, θα πω ναι. Απλά με αυτή την εκπομπή είμαι στο μουντ για να την κάνω. Πρέπει να βγω και να τα πω».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ