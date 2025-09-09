2025-09-09 10:24:12

Άσχημη ήταν η πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, καθώς δεν κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Η εκπομπή, παρότι βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το μεσημέρι της Δευτέρας, κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μόλις το 3,5%.



Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης ανά τέταρτο κινήθηκαν ως εξής:



15:15 – 15:44:59 → 3,6%



15:45 – 15:59:59 → 3,0%



16:00 – 16:14:59 → 2,7%



16:15 – 16:29:59 → 2,9%



16:30 – 16:44:59 → 3,9%



16:45 – 16:59:59 → 6,3% (κορυφαίο σημείο)



17:00 – 17:14:59 → 3,9%



17:15 – 17:29:59 → 2,2%



17:30 – 17:44:59 → 3,2%



Όπως φαίνεται, η εκπομπή είχε μια μικρή άνοδο λίγο πριν τις 17:00, φτάνοντας και στο 6,3%, ωστόσο στη συνέχεια οι αριθμοί έπεσαν ξανά, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι απογοητευτική για ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα.



Πηγή: tvnea.com



