2025-09-09 10:24:12
Φωτογραφία για Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή «Το ’χουμε» στην πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
Άσχημη ήταν η πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, καθώς δεν κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Η εκπομπή, παρότι βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το μεσημέρι της Δευτέρας, κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μόλις το 3,5%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης ανά τέταρτο κινήθηκαν ως εξής:

15:15 – 15:44:59 → 3,6%

15:45 – 15:59:59 → 3,0%

16:00 – 16:14:59 → 2,7%

16:15 – 16:29:59 → 2,9%

16:30 – 16:44:59 → 3,9%

16:45 – 16:59:59 → 6,3% (κορυφαίο σημείο)

17:00 – 17:14:59 → 3,9%

17:15 – 17:29:59 → 2,2%

17:30 – 17:44:59 → 3,2%

Όπως φαίνεται, η εκπομπή είχε μια μικρή άνοδο λίγο πριν τις 17:00, φτάνοντας και στο 6,3%, ωστόσο στη συνέχεια οι αριθμοί έπεσαν ξανά, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι απογοητευτική για ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα.

Πηγή: tvnea.com
Γιώργος Λιάγκας: «Εστιάζω στο τι θα κάνουμε καλύτερα εμείς– όχι στους απέναντι»
Γιώργος Λιάγκας: «Εστιάζω στο τι θα κάνουμε καλύτερα εμείς– όχι στους απέναντι»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
