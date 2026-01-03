2026-01-03 12:27:39
Φωτογραφία για Beat my guest: Το νέο καθημερινό μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ με παρουσιαστές έκπληξη
Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο ΣΚΑΪ ενισχύει το καθημερινό του πρόγραμμα με ένα νέο, φρέσκο τηλεπαιχνίδι που βάζει στο επίκεντρο το κοινό και τη μουσική. Το «Beat my guest» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 18:30, φιλοδοξώντας να αναδείξει ταλέντα και να προσφέρει διασκέδαση με απρόβλεπτες στιγμές.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκονται οι Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης, ένα δίδυμο με μακρά πορεία στην αθλητική δημοσιογραφία και καθημερινή ραδιοφωνική παρουσία. Το επίσημο τρέιλερ τους δείχνει να «εισβάλλουν» στα σπίτια των παικτών, δίνοντας τον τόνο του παιχνιδιού με την ατάκα: «Δύο λέρες που δεν αφήνουν τίποτα ασχολίαστο».

Στο «Beat my guest», κάθε εβδομάδα πέντε παίκτες συμμετέχουν σε έναν πρωτότυπο μουσικό διαγωνισμό. Κάθε ημέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το προσωπικό του Top 5 τραγουδιών, ενώ οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να τα ερμηνεύσουν στο σαλόνι του σπιτιού του. Την αξιολόγηση αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, κρίνοντας τόσο τη φωνή όσο και τη σκηνική παρουσία.

Ο παίκτης που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στο τέλος της εβδομάδας θα αναδειχθεί νικητής, κερδίζοντας 2.000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Το «Beat my guest» έρχεται να δώσει νέο ρυθμό στα απογεύματα του ΣΚΑΪ, συνδυάζοντας μουσική, χιούμορ και τη συμμετοχή του κοινού σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό concept.

Πηγή: tvnea.com
