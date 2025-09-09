2025-09-09 17:22:03
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:28, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.Άμεσα δρομολογήθηκε εφεδρικός συρμός με τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, και μετέφερε με ασφάλεια τον συρμό με τους 26 επιβάτες στο Διακοπτό, όπου και έφτασε στις 16:50.Στο sidirodromikanea
