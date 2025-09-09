2025-09-09 17:34:10
Φωτογραφία για Προβληματίζει η σιδηροδρομική σύνδεση Καβάλας – Τοξοτών
Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε όχι στη χάραξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καβάλας – Τοξοτών και όχι στο έργο, μετά την προσφυγή φορέων και επιχειρήσεων.Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Νέας Καρβάλης, Νίκος Καρακεϊσογλου διευκρίνισε σε δηλώσεις του ότι δεν λένε «όχι στον σιδηρόδρομο, αλλά το πρόβλημα τους είναι η χάραξη, η όδευση του συγκεκριμένου έργου, έτσι όπως την έχουν σκεφτεί και sidirodromikanea
